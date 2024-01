zondag 28 januari 2024 om 19:02

Bernal en Higuita komen na inhaalrace net tekort, Colombiaanse wegtitel voor Osorio

Egan Bernal en Sergio Higuita waren erg dicht bij de Colombiaanse wegtitel, maar de kopmannen van respectievelijk INEOS Grenadiers en BORA-hansgrohe kwamen net tekort om vroege vluchter Alejandro Osorio te verslaan. De continentale renner van GW Erco Shimano bleef in de laatste kilometer uit handen van Higuita en Bernal, die eindigden met zilver en brons.

Op het programma stond een heuvelachtige wedstrijd rond Tunja (departement Boyaca) met uithangborden Nairo Quintana, Esteban Chaves, Rigoberto Urán en Daniel Felipe Martinez aan de start. Ook Egan Bernal en Sergio Higuita deden mee en zij kozen 50 kilometer voor de finish de aanval, omdat de vroege vlucht wel gevaarlijk veel voorsprong had gekregen.

Het werd razendspannende finale, want Bernal en Higuita kwamen dichterbij, maar hadden de grootste moeite om de aanvallers in de kraag te vatten. Vier kilometer voor de finish was het Bernardo Suaza die wist weg te rijden uit de vroege vlucht, op een moment dat Bernal en Higuita die groep juist in zicht kregen. Een secondenspel volgde.

Suaza blies zichzelf op in de oplopende finalestrook. Achter hem wisten Higuita en Bernal alle achterblijvers op te rapen, alleen was dat buiten Alejandro Osorio gerekend. De 25-jarige oud-prof van Nippo Vini Fantini, Caja Rural-Seguros RGA en Bahrain Victorious (drie maanden in 2022) ging over Suaza en kwam vlak voor de moegestreden WorldTour-profs over de finish.

Alejandro Osorio, the new Colombian road race champion. He's a rider of the Continental team GW Erco Shimano so it's unlikely we'll see the 🇨🇴 jersey this year in Europe. It's the first pro victory of his career. #NacionalesRuta2024 pic.twitter.com/ook0g0df5A — Mihai Simion (@faustocoppi60) January 28, 2024

