donderdag 21 december 2023 om 09:12

Ook BEAT Cycling krijgt sponsor die het leasen van fietsen wil stimuleren

BEAT Cycling heeft een nieuwe sponsor gepresenteerd. Opvallend is dat, na de intrede van Lease a Bike als co-sponsor bij de opvolger van Jumbo-Visma, ook het continentale team gesponsord gaat worden door een leasemaatschappij. Op het shirt komt Arval Bike Lease te staan ‘om Nederlandse bedrijven en hun werknemers bewuster te maken van de mogelijkheid om een fiets van de zaak te leasen’.

Arval Bike Lease is onderdeel van mobiliteitsbedrijf Arval BNP Paribas. Het is de derde leasemaatschappij van Nederland en heeft vorig jaar onder meer het bedrijf JustLease overgenomen. Dat bedrijf was al partner van BEAT Cycling en die samenwerking wordt voortgezet tussen Arval en de wielerploeg. ‘Arval pleit voor de fiets als duurzaam mobiliteitsmiddel en focust zich daarom sterk op de Arval Bike Lease-propositie voor medewerkers’, staat in het persbericht te lezen.

Marketing directeur Bartek Kwapisz van Arval Nederland noemt de samenwerking een win-winsituatie. “Door onze krachten te bundelen, geloven we dat we echt verandering teweeg kunnen brengen in de manier waarop mensen van en naar hun werk reizen. Deze sponsoring geeft ons de mogelijkheid om Arval Bike Lease bij een nog breder publiek onder de aandacht te brengen. Zo kunnen we fietsen als duurzame en gezonde vorm van mobiliteit stimuleren”, zegt hij.

“Het is de ambitie van BEAT om fietsgebruik te stimuleren”, voegt directeur Geert Broekhuizen daar aan toe. “En wij zijn ervan overtuigd dat bedrijven in Nederland veel kunnen winnen op het gebied van medewerkerstevredenheid door een fiets aan te bieden voor het dagelijkse woon-werkverkeer. Bovendien krijgen hiermee alle BEAT-renners de mogelijkheid om gebruik te maken van Arval Bike Lease via zijn of haar werkgever. Zo bieden wij al onze renners een fiets voor elke gelegenheid.”