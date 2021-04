Ook B&B Hotels verlaat Ronde van Turkije na positieve coronatest

B&B Hotels p/b KTM zal vandaag niet meer aan de start verschijnen van de slotetappe van de Ronde van Turkije. De Franse formatie heeft na een positieve coronatest binnen de ploeg besloten om de ronde te verlaten.

Afgelopen vrijdag besloot ook Rally Cycling zich terug te trekken uit de Ronde van Turkije na een COVID-besmetting. B&B Hotels maakt uit privacy-overwegingen niet bekend wie besmet is met het coronavirus. “We wensen alle renners en stafleden die nog in de Ronde van Turkije zitten veel succes”, schrijft de ploeg op Twitter.

Maxime Chevalier, Cyril Gautier, Luca Mozzato, Quentin Pacher, Kévin Reza, Pierre Rolland en Sebastian Schönberger deden namens B&B Hotels p/b KTM mee aan de Ronde van Turkije. Pacher leek op weg naar een top 10-notering in het algemeen klassement, maar moest na een valpartij opgeven in de voorlaatste etappe naar Turgutreis.

Suite à un cas positif au COVID-19 au sein de notre équipe, le @BBHOTELSpbKTM ne prendra pas le départ de la dernière étape du @tourofturkeyTUR. Les #MenInGlaz souhaitent bonne chance aux coureurs et staffs encore en course et remercient l’organisation pour son soutien.

— B&B HOTELS p/b KTM (@BBHOTELSpbKTM) April 18, 2021