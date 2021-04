Rally Cycling trekt zich na coronabesmetting terug uit Ronde van Turkije

Rally Cycling is vandaag niet meer aan de start verschenen van de zesde etappe van de Ronde van Turkije. De Amerikaanse formatie van sprinter Arvid de Kleijn heeft besloten om uit de ronde te stappen na een positieve coronatest binnen het team.

De ploeg heeft aan Cyclingnews laten weten dat een persoon afgelopen nacht positief heeft getest op COVID-19. De andere renners en stafleden waren deze ochtend negatief, maar toch heeft Rally Cycling besloten om de ronde te verlaten. “We doen dit uit respect voor de andere ploegen en de mensen die hier werken”, aldus ploegleider Pat McCarty.

De ploeg wil uit privacy-overwegingen niet bekendmaken wie besmet is met het coronavirus. Rally Cycling boekte een kleine week geleden nog de eerste zege van het seizoen in de Ronde van Turkije. Arvid de Kleijn wist in de alternatieve openingsetappe in Konya Kristoffer Halvorsen van de zege te houden, al was het verschil zeer klein.

De 27-jarige Nederlander werd in de daaropvolgende sprintetappes vierde, zevende en nog eens vierde. In de koninginnenrit naar Elmali kwam ploegmaat Gavin Mannion als elfde boven op de Göğübeli Pass. De 29-jarige Amerikaan was ook de voorlopige nummer elf in het algemeen klassement.