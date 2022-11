Onverwachte derde plek voor Van Anrooij: “Kon mijn stuur niet goed vasthouden”

Shirin van Anrooij mocht na afloop van de wereldbekercross van Hulst opnieuw plaatsnemen op het podium. De jonge Nederlandse van Baloise Trek Lions kwam als derde over de streep, en dat met een gehavende arm. “Ik ben zaterdag namelijk hard gevallen”, vertelde ze na afloop.

Van Anrooij kende met andere woorden geen vlekkeloze aanloop richting de cross in Hulst. “Ik ben zaterdag hard gevallen op mijn arm. Ik houd van dit parcours, maar ik wist niet of ik wel wilde starten. Ik kon mijn stuur ook niet goed vasthouden tijdens de cross, maar toch ben ik blij. Ik vind het namelijk wel leuk om hier te rijden. Het was heel erg zwaar.”

Van Anrooij kende een wat trage start, maar wist zich uiteindelijk nog op te werken naar een derde plaats. “Het ging beter dan verwacht. Ik hoopte voor de start om in de top-10 te eindigen. Ik had dit dus niet verwacht.” De winnares van de wereldbekercross in de Beekse Bergen finishte echter wel op gepaste afstand van twee landgenotes: winnares Puck Pieterse en wereldbekerleidster Fem van Empel.

“Ik had wel grote verschillen verwacht, maar toch niet zo (bijna twee minuten, red.) groot. Door de modder werd het een zwaar en technisch parcours. Het was vandaag weer een echte Puck-show. Ze vloog over dit parcours”, spreekt Van Anrooij vol bewondering over de winnares.