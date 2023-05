Nieuwe ereplaats voor onvermoeibare Derek Gee: “Maar dit was de laatste kans”

Derek Gee zat donderdag andermaal mee in de vroege vlucht in de Giro d’Italia. De Canadees werd in Val di Zoldo uiteindelijk vierde. Voor Gee was het zijn vijfde notering in de top-5 deze Ronde van Italië. “Mijn benen deden echt pijn de laatste dagen.”

“Ik ben zo blij om mee te zitten. Mijn benen deden echt pijn de laatste dagen”, vertelde Gee na afloop aan Eurosport. “We vlogen er echter in vandaag en hebben ons weer laten zien.” Gee doelde op de vroege vlucht van vandaag, waar hij en zijn ploeggenoot Marco Frigo in zaten.

Gee kon op de slotklim echter niet mee met medevluchters Filippo Zana en Thibaut Pinot. Hij koos voor zijn eigen tempo en moest uiteindelijk ook nog Warren Barguil voor zich dulden. “We hebben alles gedaan wat mogelijk was. Dit is koers. Het was vandaag echter de laatste kans, denk ik. Morgen zal ik moeten overleven en zorgen dat ik in Rome kom. Ik ben zo blij!”

