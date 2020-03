Ontknoping BinckBank Tour ook komende jaren in Geraardsbergen woensdag 4 maart 2020 om 18:44

Het etappeschema van de BinckBank Tour krijgt steeds meer vorm. Nu is namelijk aangekondigd dat de zevendaagse ronde opnieuw in Geraardsbergen eindigt. Ook de volgende twee jaar finisht de rittenkoers in de Oost-Vlaamse stad.

De organisatie maakte vandaag bekend dat de BinckBank Tour tijdens de komende drie edities eindigt op de Veste in Geraardsbergen. “Met deze samenwerking sluiten we aan bij een van onze doelstellingen om herkenbare locaties uit het wielrennen op te nemen in onze etappes. Met de Muur als dé mythische plek van het wielrennen in Vlaanderen zijn we uiteraard heel verheugd”, aldus koersdirecteur Rob Discart.

Eerder werd al aangekondigd dat de start van de zevendaagse ronde in het Friese Dokkum wordt gehouden. In de Elfstedenstad staan de start en finish van de openingsetappe ingetekend. Ook ligt de vierde rit in een plooi. Deze gaat namelijk tussen Ardooie en Blankenberge, een verbinding over West-Vlaamse bodem die de laatste jaren steeds terugkeert. De overige etappeplaatsen worden op een later moment ingevuld.

De BinckBank Tour staat op de kalender van 31 augustus tot en met 6 september.

Voorlopig etappeschema BinckBank Tour 2020

1. Dokkum – Dokkum

2. n.n.b.

3. n.n.b.

4. Blankenberge – Ardooie

5. n.n.b.

6. n.n.b.

7. n.n.b. – Geraardsbergen