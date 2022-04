Ontgoochelde Lotte Kopecky: “Mocht niet doorrijden”

Lotte Kopecky eindigde vandaag als tweede in Parijs-Roubaix voor vrouwen, maar was daar niet echt tevreden mee. “Ik ben toch vooral ontgoocheld”, zegt ze na afloop voor de microfoon van Sporza. “Het is jammer.”

“Ik voelde mij best wel goed vandaag”, vervolgt de renster van SD Worx. “We hadden de wedstrijd goed onder controle, goed in de hand. Maar in een split second verandert dan de hele situatie en waren we op achtervolgen aangewezen”, doelt Kopecky op het moment dat Elisa Longo Borghini wegreed. De Italiaanse zou uiteindelijk solo aankomen op de wielerbaan in Roubaix.

Kort voor de beslissende aanval was de Belgisch kampioene zelf ingelopen, samen met Lucinda Brand en Marta Bastianelli. Werd door dat trio niet voluit doorgereden? “Niet echt. Tegen mij werd ook gezegd dat ik niet door mocht rijden, want ik was vandaag niet echt de kopvrouw. Dus ja, het was vooral de rest een beetje onder druk zetten, niet zozeer echt wegrijden”, legt Kopecky uit. “Chantal (Van den Broek-Blaak, red.) en Christine Majerus waren de kopvrouwen.”