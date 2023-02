Ontgoochelde Lauren Molengraaf na WK veldrijden: “Kan mezelf niets verwijten”

Video

Lauren Molengraaf startte als topfavoriet aan het Wereldkampioenschap voor junioren vrouwen, maar door een lekke band zag de Nederlandse haar droom in duigen vallen. Tot ze lek reed, reed Molengraaf vlak achter de latere winnaar Isabella Holmgren in kansrijke positie. “Het is alles bij elkaar wel heel pijnlijk”, verklaarde ze tegenover WielerFlits.

Wie wint het WK Veldrijden? Wout van Aert 1.75 Mathieu van der Poel 2 Eli Iserbyt 20 Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+

“Ik heb eigenlijk alles goed gedaan, behalve die val natuurlijk. Dat was niet goed, maar ik liet mezelf niet gek maken, ik voelde dat ik overschot had en kwam snel terug bij de kop van de koers, maar als je dan zo ver van de post lek rijdt wordt het heel lastig”, aldus de Nederlandse juniorenkampioene.

Molengraaf leek voor haar lekke band op weg naar Isabella Holmgren nadat ze eerste Ava Holmgren al had ingerekend. “Ik voelde het al richting de laatste brug, en in de bocht merkte ik dat hij helemaal plat stond. Logisch dat Ava Holmgren er dan overheen komt. Het is natuurlijk wel heel erg zonde dat ik in die positie lek rijdt.”

Een uur na de finish is het jonge talent dan ook altijd nog teleurgesteld. “Ik baal er nog steeds heel erg van, maar het maakt het wel beter te verdragen dat ik mezelf niets kan verwijten. Ik had het me natuurlijk heel anders voorgesteld. Ik ga zo maar een beetje afleiding zoeken door op het parcours te gaan kijken en wat te gaan drinken”, besluit ze.