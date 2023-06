Jonas Vingegaard is ongenaakbaar in eerste grote bergrit Critérium du Dauphiné

Jonas Vingegaard heeft met groot vertoon van macht de zevende etappe van het Critérium du Dauphiné gewonnen. De Deen van Jumbo-Visma demarreerde op vijf kilometer van de Col de la Croix de Fer, de slotklim van de dag, uit de favorietengroep en won met schijnbaar gemak. Adam Yates werd tweede, Ben O’Connor derde.

De voorgaande dagen waren de klimbenen al getest, maar in rit zeven van het Critérium du Dauphiné trok men pas echt het hooggebergte in. Na een vlakke aanloopfase van zo’n vijftig kilometer, doemde de Col de la Madeleine (24,8 km aan 6,1%) op. Daarna volgde de Col du Molard (18,3 km aan 5,7%), als opstapje naar de Col de la Croix-de-Fer (13,1 km aan 6,1%). Op deze laatste, mythische beklimming was de eindstreep getrokken.

Kopgroep met Campenaerts

In het eerste, relatief eenvoudige wedstrijduur ontstond een kopgroep van vier. Victor Campenaerts (Lotto Dstny), Rémi Cavagna (Soudal Quick-Step), Madis Mihkels (Intermarché-Circus-Wanty) en Anthony Perez (Cofidis) hadden een de voet van de Madeleine een kleine zes minuten voorsprong op het peloton. Tussen de twee groepen in, op anderhalve minuut van de koplopers, reed nog een kwartet: Reuben Thompson (Groupama-FDJ), Anthon Charmig (Uno-X), Mattéo Vercher (TotalEnergies) en Tobias Bayer (Alpecin-Deceuninck).

Eenmaal op de Madeleine, werd het al gauw onrustig in het peloton. Pierre Latour ging in de aanval en probeerde de sprong naar voren te maken, daarbij geholpen door de uitgezakte Vercher. Even later trok ook Valentin Madouas ten strijde, samen met Eduardo Sépulveda, maar zij zakten al snel terug tot in het uitdunnende peloton. Latour reed stug door en was op de top aangesloten bij Charmig, Thompson en Bayer. Zij hadden anderhalve minuut achterstand op Campenaerts, die Mihkels, Cavagna en uiteindelijk ook Perez had gelost.

Campenaerts laatste koploper

Latour was als derde bovengekomen op de Madeleine, pakte daarmee wat punten voor de bergtrui en liet zich met die punten op zak weer terug terugvallen in het peloton. Opvallend genoeg ging hij in de vallei opnieuw in de aanval, maar voor de voet van de Col du Mollard waren hij en onder meer Alexis Vuillermoz definitief gegrepen. Het tweede groepje – nu bestaande uit Charmig, Bayer en Perez – begon aan de deze klim met een minuut en veertig seconden achterstand op Campenaerts. Het peloton volgde op drieënhalve minuut.

Campenaerts bleef sterk standhouden en kwam nog als eerste boven op de Col du Mollard, maar met nog dertien kilometer te gaan, werd hij weer ingerekend. Het zou tussen de favorieten gaan. Jumbo-Visma bepaalde in deze groep, met onder meer Dylan van Baarle, het tempo. Eenmaal op het steilere stuk, zorgde Tiesj Benoot voor een tempoversnelling. Attila Valter deed daar nog een stapje bij.

Vingegaard valt aan

De een na de ander moest passen, totdat na ongeveer een kilometer alleen Adam Yates nog in het wiel zat. Dat was het teken voor Jonas Vingegaard om zelf door te trekken. Yates deed niet eens een poging om te volgen en de Deen sloeg meteen een mooi gat. Langzaam maar zeker liep hij verder uit op de tegenstand, waarvan Yates als enige ietsje in de buurt kon blijven. De Brit zou tweede worden achter Vingegaard. Jai Hindley werd derde.

Yates en Hindley konden de schade nog enigszins beperken, maar de rest van de favorieten verloor meer dan een minuut. Enric Mas en Richard Carapaz kregen meer dan twee minuten aan de broek, David Gaudu zelfs ruim drie minuten.