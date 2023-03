Ongemakkelijke foto Van der Poel, Ganna en Van Aert gaat viral: “Ik vroeg naar Ganna’s programma”

Op sociale media gaat een ongemakkelijke foto van Mathieu van der Poel, Filippo Ganna en Wout van Aert viral na afloop van Milaan-San Remo. De drie podiumklanten zitten in afwachting van de podiumceremonie op een veel te krappe bank.

Heel lang duurde de gebeurtenis niet. Van Aert besloot al snel de bank te verlaten en werd vervolgens het podium op geroepen.

Op de persconferentie vertelt Van der Poel dat hij op de bank een gesprekje voerde met Ganna. “Ik wilde zijn programma weten”, aldus Van der Poel. “Ik was benieuwd of hij nog naar Vlaanderen zou komen, dat was het eigenlijk.”