Ongeloof bij Taco van der Hoorn na ritzege in Giro: “Ik geloofde er eigenlijk niet meer in”

Ongeloof overheerste bij Taco van der Hoorn na zijn zege in de derde etappe van de Giro d’Italia. De Nederlandse hardrijder van Intermarché-Wanty-Gobert was een van de vroege vluchters en hield in de heuvelachtige slotfase knap stand. “Ik kan het niet geloven”, reageert hij in het flashinterview.

“Ik wilde in de ontsnapping zitten, omdat ik de hele Giro agressief wil rijden. Maar ik weet dat het moeilijk is om de finish te halen met een kopgroep. Maar elke kans, hoe klein die ook is, is er een. Eigenlijk geloofde ik er niet in, toen het verschil op 25 kilometer nog een minuut was.”

Van de acht koplopers bleken Van der Hoorn en Simon Pellaud, de Zwitser van Androni Giocattoli-Sidermec, de sterkste. Zij bleven na de laatste klim over. “Simon reed heel hard op die klim. Daar zat ik op mijn limiet”, geeft Van der Hoorn aan. “Maar in de afdaling had ik voordeel van mijn zwaardere gewicht en was ik aerodynamisch beter, en Simon was moe dus zo loste ik hem. Op dat moment hoorde ik dat ik 40 seconden had en ging ik vol gas.”

Solo kwam Van der Hoorn over de streep. “Ik kon het niet geloven. Ik keek achter mij bij het ingaan van de slotkilometer en ik dacht: ‘What the f*ck, ik ga het halen!’. Die laatste meters waren echt ongelooflijk”, sluit hij af.