Ongeloof bij ritwinnaar Magnus Cort: “Voor mijn type renner is er niets groters”

Voor Magnus Cort was de Tour de France 2022 al geslaagd na de Deense start en zijn lange reeks in de bolletjestrui, maar zijn ritzege in de tiende etappe naar Megève is de kers op de taart. “Dit is ongelooflijk. Ik kan niet geloven wat gebeurd is vandaag”, zegt de Deen van EF Education-EasyPost.

Cort zat mee in een kopgroep van 25 renners die mocht strijden om de ritzege in Megève. Die groep spatte op de slotklim uit elkaar. “Ik zat zo lang op de limiet. Mijn ploeggenoot Alberto Bettiol zat ook mee en was heel sterk. Hij reed lange tijd van voren, daardoor kon ik blijven zitten en energie sparen”, blikt hij terug op de slotfase.

Op weg naar de top leek Cort uitgeschakeld toen een viertal met onder meer Luis Léon Sánchez en Dylan van Baarle wegreed. “Ik moest een paar keer lossen bij de groep, maar opeens kwam alles weer samen (dat gebeurde in de laatste 500 meter, red.) en kon ik toch de zege pakken in de sprint”, zegt de besnorde Deen, die Nick Schultz met nipt verschil klopte. “Dit is echt groots. Voor mijn type renner is er niets groters.”

“Ik kan jagen op etappezeges, en de Tour de France is de grootste koers die er is”, aldus Cort, die in 2018 ook al een Tourrit won. Toen deed hij dat in Carcassonne. “Om het nu weer te doen, na mijn eerste Tour… Ik heb het daarna vaak geprobeerd. Maar het is ongelooflijk dat het weer gelukt is. Toen ik zag dat alles samenkwam, zag ik de streep liggen in de verte. Op dat moment wist ik: Deze zege is van mij, ik moet hem pakken!”