Ongeloof bij olympisch kampioene Braspennincx: “Het was mentaal heel zwaar”

De olympische titel op de keirin bij de vrouwen blijft in handen van Nederland. Na Elis Ligtlee in 2016 veroverde Shanne Braspennincx vandaag in Tokio de gouden medaille, tot ongeloof van de winnares zelf. “Toen ik over de streep ging vroeg ik mij af: ‘Wat heb ik gedaan?’ Ik ben gewoon olympisch kampioen!”, jubelde ze.

“Ik weet het niet meer”, zucht ze het uit bij de NOS. In de finale wist ze met een perfect getimede aanval. “Ik ben op een moment gegaan dat ik dacht dat ik moest gaan, en ik hield het tot de streep. Maar ik weet het niet meer. Ik snap er nog steeds niets van. Ik dacht dat ik in de halve finale te veel energie had gegeven, maar er zat blijkbaar nog genoeg in de tank voor deze actie in de finale.”

Voor Braspennincx verliep het keirintoernooi niet zonder problemen. “Het was mentaal heel zwaar. Ik heb het echt wel onderschat, het hier zijn”, vertelt ze. “De ervaring uit Rio (waar ze in 2016 als reserve aanwezig was, red.) hielp niet zoveel als gedacht, omdat ik mezelf te veel druk oplegde. Vandaag ging ik op instinct rijden, en dan zie je wat eruit komt.”