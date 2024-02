woensdag 28 februari 2024 om 16:31

Ongeloof bij Lenny Martinez na winst in Italiaanse opener: “Alles gegeven in laatste ronde”

Lenny Martinez was erg blij met zijn overwinning in de Trofeo Laigueglia. De nog maar 20-jarige Fransman wist de Italiaanse heuvelkoers solo te winnen na een attractieve finale. “Het is ongelooflijk, ik kan het niet geloven”, lachte de klimmer van Groupama-FDJ breeduit.

“Ik heb een goede finale gereden en had een tijdrit nodig om het af te maken. Ik had niet gedacht dat het zou lukken, want ik ben nog geen sterke tijdrijder”, blikt hij terug. Martinez schoof in de voorfinale mee in een kopgroep van zeven, waaruit vijf man overbleven. “Twee rondes voor het einde was ik nog wel aan het twijfelen, want die groep achter ons met Juan Ayuso en Romain Grégoire zou nog kunnen terugkomen.”

Martinez, die voorop reed met onder meer Jan Christen en Darren Rafferty, hield de voorsprong echter vast. “Toen duidelijk werd dat die groep niet zou terugkomen, heb ik alles gegeven in de laatste ronde. Ik kon net nog het verschil maken tegenover Christen, waarna ik tien seconden pakte ik in de afdaling. Dat heb ik gelukkig volgehouden op de Capo Mele. Het was heel lastig, maar ik heb het gered en zo de overwinning gepakt voor mijn ploeg.”

Voor de kopman van Groupama-FDJ is het zijn tweede zege van het jaar, na de Classic Var. Daar deed Martinez afgelopen week nog een tweede plaats bij in O Gran Camiño, achter de onverslaanbare Jonas Vingegaard.