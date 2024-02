woensdag 28 februari 2024 om 16:12

Lenny Martinez bekroont topvorm met solozege in Trofeo Laigueglia

Lenny Martinez heeft zijn topvorm bekroond met een overwinning in de Trofeo Laigueglia. De 20-jarige Fransman van Groupama-FDJ wist de Italiaanse seizoensopener solo te winnen na een spannende strijd met andere jongelingen als Jan Christen en Darren Rafferty. Martinez won onlangs ook al de Classic Var en afgelopen weekend werd hij nog tweede achter Jonas Vingegaard in O Gran Camiño.

Het parcours van de Trofeo Laigueglia was in totaal 202,2 kilometer lang, kende 2.600 hoogtemeters en was op te delen in drie delen. Het zwaartepunt lag in de laatste 45 kilometer, die bestond uit vier lokale rondjes. De echte finale begon na pakweg 160 kilometer met de eerste Colla Micheri (1,9 km aan 8,6%). Na een korte afdaling volgde nog de Capo Mele (1,7 km aan 3,7%) en een afdaling van twee kilometer tot de finish.

Vroege vlucht snel ingerekend

Alex Martín (Polti Kometa), Diego Bracalente (MBH Bank Colpack Ballan), Ben Granger (Mg.K Vis-Colors for Peace), Marco Palomba (General Store-Essegibi-F.Lli Curia) en Immanuel d’Aniello (Work Service-Vitalcare-Dynatek) vormden de vlucht van de dag. Zij reden meer dan vijf minuten weg van het peloton, waar Decathlon AG2R La Mondiale en Groupama-FDJ zich op kop hadden gemeld.

De langste klim van de dag was de Testico, halverwege de koers. Daar ging het duidelijk te hard voor vluchter d’Aniello, waarna ook de andere vier koplopers nog ingerekend werden voordat de finale-omloop rondom Laigueglia begon. Op het eerste rondje nam UAE Emirates het initiatief, waarmee de ploeg de koers in een houdgreep nam en heel zwaar maakte.

🚴🏻🇮🇹 | We zitten middenin de finale. Vendrame werd vorig jaar tweede lijkt nu weer mis te grijpen… het lijkt Christen vs Martinez te worden! 👊👊 #TrofeoLaigueglia 📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/3xoLH1TzIV — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) February 28, 2024

Vijftal met Martinez opent finale al vroeg

Enkele speldenprikken werden ongedaan gemaakt, waarna drie rondes voor het einde de Colla Micheri door werk van Jan Christen de favorietengroep flink uitgedund werd. De controle was daardoor weg. Een groepje van zeven reed vervolgens weg, met daarbij Christen, Lenny Martinez, Darren Rafferty, Christian Scaroni, Andrea Vendrame, Davide De Pretto en Alessandro Pinarello. Zij reden een halve minuut weg van het peloton in de voorlaatste ronde.

Christen, Martinez, Rafferty, Scaroni en Vendrame bleken de sterksten vooraan, maar de Zwitser van UAE Emirates verstoorde de samenwerking omdat hij kon wijzen naar Juan Ayuso achter hem. De vijf begonnen vervolgens met 20 seconden aan de laatste keer Colla Micheri (1,9 km aan 8,6%). Het was Louis Barré die in zijn eentje de oversteek probeerde te maken, maar hij kwam nooit aansluiten. Martinez knalde namelijk weg op het steilste stuk met Christen in zijn zog.

Martinez soleert naar de overwinning

Martinez dook als eerste de afdaling in en nam veel risico. De 19-jarige Christen ging daar niet in mee en moest dus toezien hoe de 20-jarige Fransman wegreed richting de voet van de Capo Mele (1,7 km aan 3,7%). In dat tussenstuk zette Christen wel druk, maar Martinez wist bergop toch weer wat weg te rijden. Zijn voorsprong was ruim genoeg om stand te houden, waardoor de kopman van Groupama-FDJ solo mocht zegevieren.

In de achtergrond werd Christen nog ingerekend, waardoor er gesprint ging worden om de andere podiumplaatsen. Het was thuisrijder Vendrame die de sprint om de tweede plaats won, voor de nog teruggekeerde Juan Ayuso.