Ongeloof bij Bauernfeind na solozege in de Tour: “Een teamprestatie”

Ricarda Bauernfeind boekte donderdag een indrukwekkende zege in de Tour de France Femmes. Ze won de vijfde etappe naar Albi met een solo van 35 kilometer. “Ik kan het niet geloven, het is ongelofelijk”, zei de de Duitse in het flashinterview na afloop.

Het is voor het eerst dat Canyon//SRAM Racing een rit wint in de Tour de France Femmes. “Ik had alle steun van mijn ploeggenoten, van de mensen in de ploegleiderswagens, alle partners. Iedereen heeft me geholpen. Het was een ongelofelijke teamprestatie. We moesten in de achtervolging op de eerste groep, want die hadden we gemist. Mijn ploeggenoten deden geweldig werk. Daarna moest ik het doen. Ik probeerde aan te vallen en het lukte.”

De 23-jarige Bauernfeind is de jongste renner ooit die een etappe wint in de Tour de France Femmes avec Zwift. Ook is het de tweede Duitse etappezege van de ronde, nadat Liane Lippert ook al aan het feest was. “Het is fantastisch”, zegt Bauernfeind daarover. “Als team hebben we ook het hele jaar gewacht op een overwinning. Nu heb ik het gedaan. Nee, wij hebben het gedaan. Het is fantastisch.” Canyon//SRAM pakte dit jaar al wel acht zeges, maar de helft daarvan waren op nationale kampioenschappen.

Lees ook: Tour Femmes 2023: Beresterke Bauernfeind wint in Albi na solo van 35 kilometer