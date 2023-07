Onfortuinlijke Louis Meintjes gaat vandaag al onder het mes

Voor Intermarché-Circus-Wanty liep de veertiende etappe van de Tour de France uit op een kleine catastrofe. De Belgische formatie was misschien wel de zwaarst getroffen ploeg bij de massale valpartij vlak na de start. Met Louis Meintjes moest de klassementskopman van de ploeg zelfs opgeven.

De veertiende Tourrit naar Morzine werd al na enkele kilometers stilgelegd. Met zo’n 146 kilometer te gaan, gingen middenin het peloton een dertigtal renners tegen de vlakte. De wedstrijdjury besloot daarop de etappe te neutraliseren. Dat duurde in totaal zo’n 25 minuten. De grootste slachtoffers waren Movistar-renner Antonio Pedrero en Louis Meintjes (Intermarché-Circus-Wanty), die allebei op een brancard werden afgevoerd naar het ziekenhuis.

Meintjes, die nog dertiende stond in het algemeen klassement, brak bij de val zijn sleutelbeen. “Ik keek enorm uit naar de veertiende etappe, maar helaas verliep alles volledig anders. Ik werd van achteruit uit evenwicht gebracht. Ik wens de andere gevallen renners een spoedig herstel. Ik moet deze Tour zelf met een gebroken sleutelbeen verlaten. Dat is een grote teleurstelling, maar dat is wielrennen. We moeten ons er over zetten en ons concentreren op volgende doelen.”

De klimmer zal vandaag nog worden geopereerd aan zijn gebroken sleutelbeen. “Hij is inmiddels op weg naar Berlijn, waar hij vandaag zal worden geopereerd. Voorlopig ben ik optimistisch over de mogelijkheid voor een goed en snel herstel. Na de operatie kunnen we een nieuwe balans opmaken”, laat ploegdokter Ortwin Schäfer weten in een perscommuniqué.

Rampdag voor Intermarché-Circus-Wanty

Meintjes was niet de enige renner van de Belgische ploeg die tegen de vlakte ging. Ook Adrien Petit, Mike Teunissen en Dion Smith maakten kennis met het Franse asfalt, maar konden hun weg vervolgen en wisten ook op tijd de finish te bereiken. Petit heeft last van brandwonden en een grote snijwond aan zijn rechterbeen. Smith kampt dan weer met enkele kneuzingen, Teunissen heeft last van oppervlakkige brandwonden over zijn lichaam.

Petit, Teunissen en Smith zullen vandaag wel gewoon aan de start verschijnen van de vijftiende etappe van Les Gets naar Saint-Gervais Mont Blanc-Le Bettex.