Onderkoelde Eli Iserbyt: “Besefte niet wat ik aan het doen was” zondag 22 december 2019 om 18:34

Eli Iserbyt raakte zijn witte wereldbekertrui kwijt in Namen. Toon Aerts nam het felbegeerde tricot over, terwijl de jonge West-Vlaming voortijdig in de remmen moest knijpen. Volledig onderkoeld moest hij naar de verzorgingstent worden gedragen.

“Ik werd als eerste opgeroepen aan de start”, laat Iserbyt via persman Simon Lamon optekenen in Het Nieuwsblad. “Ik wist dat ik lang zou moeten wachten en het koud zou zijn, dus ik had me goed ingeduffeld. Ik heb geprobeerd om aan de start zo lang mogelijk warm te blijven, maar meteen na de start voelde ik al snel dat het niet goed zat. Mijn benen blokkeerden al snel van de koude, ik kreeg mijn hartslag ook niet boven mijn omslagpunt. Ik hoopte dat het nog zou verbeteren tijdens de wedstrijd, maar dat gebeurde niet.”

De 22-jarige probeerde de koude nog wel tegen te gaan door onderweg een thermovest aan te trekken, maar het was al te laat. “Dat hielp een beetje, maar daarna kreeg ik het weer koud en kon ik gewoon niet meer verder. Ik ben gestopt, dat was de juiste keuze want op het eind reed ik helemaal niet meer alert rond. Ik besefte niet wat ik aan het doen was en ik mag blij zijn dat ik in die vele afdalingen niet gevallen ben.”

“Ik ben blijkbaar gevoelig voor de kou”

Iserbyt baalt dat hij zijn leidersplaats in de wereldbeker kwijt is. In het klassement heeft hij nu 52 punten achterstand op Aerts. “Tja, er komen nog drie wedstrijden, maar ik denk wel dat het voorbij is. Ik ga het wedstrijd voor wedstrijd bekijken. Je weet nooit, maar ik heb uiteraard wel veel punten verloren.”

Tegelijkertijd is Iserbyt blij dat hij niet is gevallen. “Ik moet deze ervaring meenemen naar de toekomst en daar lessen uit trekken. Het is niet de eerste keer dat me dit overkomt. Ook op het WK in Bieles had ik er last van. Ik vraag me af wat de oorzaak is, ik zat gewoon nooit echt in de wedstrijd. Ik wil dit niet nog een keer voor hebben. Ik ben blijkbaar gevoelig voor de kou. En het is jammer dat me dit overkomt in deze cross, want ik voelde me de voorbije week echt heel goed.”

Iserbyt zeker niet de enige

De beelden en foto’s spreken boekdelen. Niet alleen Iserbyt had het koud, ook diverse andere renners waren flink aan het koukleumen. Winnaar Mathieu van der Poel gaf rillend een interview, terwijl Tom Pidcock (vierde) op social media schrijft dat hij het nog nooit zou koud heeft gehad.

Een onderkoelde @IserbytEli moet het strijdtoneel verlaten in Namen. 😮 pic.twitter.com/A76cpj3KLa — Play Sports (@playsports) December 22, 2019

Well that was agonising and also the coldest I’ve ever been. I’ve just stopped shivering. So close to a World Cup podium. The last lap I just couldn’t function anymore. C’est la vie 🤷‍♂️ #4th #Namur #TelenetUCICXWC pic.twitter.com/UpFU2S0aKT — Tom Pidcock (@Tompid) December 22, 2019

45 minutes after the race… One of the coldest we have ever done 🥶 #WBNamen pic.twitter.com/nHEeSULW82 — Pauwels Sauzen – Bingoal (@PS_BG_CT) December 22, 2019