Onafhankelijk onderzoek wielerbond naar overlijden Olivia Podmore

De wielerbond van Nieuw-Zeeland (Cycling NZ) en topsportfederatie High Performance Sport New Zealand (HPSNZ) zijn een onafhankelijk onderzoek gestart naar het overlijden van baanwielrenster Olivia Podmore. Zij overleed anderhalve week geleden op 24-jarige leeftijd, nadat ze eerder die dag nog een bericht had geplaatst waarin ze inging op de druk van het presteren op het allerhoogste niveau.

Cycling NZ en HPSNZ willen naar aanleiding van de dood van Podmore een onderzoek doen naar de topsportcultuur in het land. Er was niet voor het eerst discussie over dat onderwerp. Drie jaar geleden kwamen ook al pesterijen en ongepast gedrag ter sprake in de topsport.

“Onze prioriteit is begrijpen wat er is gebeurd en wat er nog meer kan worden gedaan”, valt te lezen in een statement. Raelene Castle is de voorzitter van HPSNZ vult aan: “De dood van Olivia heeft onze aandacht opnieuw gevestigd op de complexe kwesties rond het welzijn van atleten, iets waar het systeem al een aantal jaren mee worstelt. Het zal tijd kosten om iets te begrijpen dat zo complex is. We moeten ook het lopende onderzoek van de lijkschouwer respecteren en erbij betrekken.”

De politie is nog altijd bezig met onderzoek naar het overlijden van Podmore, die in 2016 namens Nieuw-Zeeland in actie kwam tijdens de Olympische Spelen van Rio de Janeiro op de teamsprint.

Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfmoord helpt en kan anoniem via de chat op www.113.nl of telefonisch op 113 of 0800-0113.