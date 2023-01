Omstreden arts Maynar: “Miguel Ángel López is een slachtoffer van de situatie”

De omstreden arts Marco Maynar Mariño heeft in zijn verdediging aangegeven dat hij Miguel Ángel López niet heeft voorzien van doping. De Spaanse dokter vertelde volgens sportkrant Marca verder dat hij de Colombiaanse renner alleen advies heeft gegeven op het gebied van voeding.

Maynar Mariño heeft López wel geadviseerd om bepaalde – volgens de dokter legale middelen – middelen te nemen, maar benadrukt ook dat de klimmer hier nooit gebruik van heeft gemaakt. De 28-jarige renner werd in december 2022 door Astana Qazaqstan ontslagen omdat er nieuw bewijs tegen hem zou zijn in een dopingzaak. López wist met het continentale Medellín-EPM uiteindelijk wel een nieuwe ploeg te vinden voor 2023.

“López is een slachtoffer van de situatie. Voor andere atleten doe ik het niet, maar voor hem steek ik mijn hand in het vuur dat hij geen verboden middelen heeft gebruikt”, aldus Maynar Mariño. López zelf heeft ook altijd zijn onschuld volgehouden. “Ik heb geen doping gebruikt. Mijn biologisch paspoort is ook schoon.”

De in opspraak geraakte arts heeft naar eigen zeggen bij meerdere atleten het gebruik van Actovegin aangeraden. Dit is volgens Maynar een legaal product, geproduceerd in injectie-, gel- of pilvorm, dat ervoor zorgt dat de hartspier minder afziet tijdens grote inspanningen. Maynar houdt net als López vol onschuldig te zijn: de dokter zou alleen maar hebben gewerkt met middelen die niet verboden zijn.