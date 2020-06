Omloop van de Braakman vindt dit jaar alsnog plaats donderdag 11 juni 2020 om 18:05

Goed nieuws voor de renners die uitkomen in de Topcompetitie. De 51e editie van de Omloop van de Braakman zal dit jaar plaatsvinden op zaterdag 3 oktober, zo meldt PZC. Het Wielercomité Philippine wacht nog op groen licht van alle betrokken partijen, maar organisator Edwald Martijn verwacht binnenkort goed nieuws.

Martijn benadrukt dat bepaalde zaken nog moeten worden afgehandeld. “Er zal nog wel een gesprek met de Veiligheidsregio moeten plaatsvinden, om alle richtlijnen met betrekking tot het coronavirus helder te krijgen.” De Omloop van de Braakman zou eigenlijk in maart worden verreden, maar krijgt nu in oktober een plekje op de kalender.

Concurrentie

Het opnieuw afgelasten van de wielerkoers, dat zag Martijn niet zitten. “Twee jaar achter elkaar geen koers is natuurlijk geen goede zaak, niet voor de renners en zeker ook niet richting de sponsoren. We willen een koers organiseren en niet de centjes op de bank zetten.” Het comité hield achter de schermen contact met de KNWU.

Martijn is tevreden met zaterdag 3 oktober, ook al staat op die dag de openingstijdrit van de Giro d’Italia gepland. Een week later was echter geen optie, aangezien het dan tijd is voor de Amstel Gold Race. “En die wedstrijd slokt uiteraard veel politiebegeleiding en motorrijders op. Bovendien heb je later in de maand kans op slecht weer.”

Uitwijkdatum

“Wel moeten we op de kasseistroken rekening houden met de start van het bietenseizoen. Regen en blubber op de kasseien kan zorgen voor het nodige glibberen. De veiligheid en gezondheid van de renners staat voorop.” Verder moet de organisatie rekening houden met het Nederlands clubkampioenschap in Dronten op zondag 4 oktober.

“Maar mogelijk wordt het clubkampioenschap nog een dag naar voren gehaald naar 3 oktober.” Het is voor de Omloop van de Braakman echter ook nog mogelijk om uit te wijken naar zaterdag 26 september. De organisatie van de Topcompetitie hoopt verder nog een individuele of ploegentijdrit aan het regelmatigheidsklassement toe te voegen.