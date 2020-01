Omloop Het Nieuwsblad verandert weinig aan parcours dinsdag 14 januari 2020 om 18:06

Omloop Het Nieuwsblad 2020 telt net als vorig jaar dertien hellingen, zo bleek na de bekendmaking van het parcours. De Belgische openingsklassieker start ook dit seizoen bij velodroom ’t Kuipke in Gent, terwijl de finish is gelegen in Ninove.

De route van de Omloop telt 200 kilometer en omvat dertien hellingen en de nodige kasseistroken. Het begint allemaal met de Leberg (deze helling staat driemaal op het menu, red.) en Den Ast, gevolgd door hellingen met klinkende namen als de Valkenberg, Wolvenberg en Molenberg.

De wedstrijd zal waarschijnlijk worden beslist op de kasseien van de Muur van Geraardsbergen en de Bosberg, het iconische duo dat in 2018 in ere werd hersteld door de organisatie van Omloop Het Nieuwsblad. De finish is na een vlakke finale van een tiental kilometer getrokken op de Onderwijslaan in het centrum van Ninove.

De 75e editie van Omloop Het Nieuwsblad wordt verreden op zaterdag 29 februari. De organisatie zoekt tegen die tijd een opvolger van Zdeněk Štybar, die vorig jaar Greg Van Avermaet en Tim Wellens van de zege wist te houden.

Vrouwenkoers telt tien hellingen

De vrouwenversie van Omloop Het Nieuwsblad telt dit jaar tien hellingen, zo maakte de organisatie bekend. De wielrensters krijgen een wedstrijd van 126 kilometer voor de wielen geschoven, met onderweg onder meer de Leberg, Molenberg, Berendries en de Eikenmolen. De finale kenmerkt zich door de Muur van Geraardsbergen en de Bosberg.

Bij de vrouwen zoeken we naar een opvolger van Chantal Blaak, die vorig jaar wist te zegevieren na een lange solo. De klassieker zal eveneens op zaterdag 29 februari worden verreden.