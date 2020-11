Omer Goldstein verovert Israëlische wegtitel

Omer Goldstein is de nieuwe Israëlische wegkampioen. In Beit Guvrin versloeg de renner van Israel Start-Up Nation Eitan Levi en de uittredende kampioen Guy Sagiv.

“Het veroveren van de nationale trui was al heel lang mijn grote droom. Ik kan niet geloven dat het eindelijk is gelukt”, liet Goldstein kort na de koers weten via zijn ploeg. Voor de 24-jarige renner is dit zijn tweede nationale titel, nadat hij in 2018 al eens Israëlisch kampioen tijdrijden werd.

Eerder dit seizoen maakte Goldstein zijn debuut in een grote ronde. In de Vuelta a España stond hij Dan Martin bij, die uiteindelijk vierde eindigde in het algemeen klassement. Vrijdag maakte zijn ploeg Israel Start-Up Nation bekend dat de Israëliër zijn contract met een jaar had verlengd.

Bij de elite-vrouwen veroverde Omer Shapira (Canyon-SRAM) voor het vierde jaar op rij de nationale titel.

Israëlisch kampioenschap op de weg 2020

Uitslag

1. Omar Goldstein (Israel Start-Up Nation) in 3u49m52s

2. Eitan Levi (Israel Cycling Academy) op 1s

3. Guy Sagiv (Israel Start-Up Nation) op 3s