Guy Sagiv en Omer Goldstein verlengen bij Israel-Premier Tech

Guy Sagiv (27) en Omer Goldstein (26) zullen ook volgend jaar te zien zijn in het tenue van Israel-Premier Tech. De twee Israëliërs hebben hun aflopende contract met één seizoen verlengd tot eind 2023.

Sagiv komt al sinds 2017 uit voor de hoofdmacht van Israel-Premier Tech, Goldstein maakt sinds 2018 deel uit van de selectie. Algemeen manager Kjell Carlström is blij dat hij ook volgend jaar kan rekenen op de twee renners uit Israël. “Guy heeft inmiddels bewezen dat hij altijd bereid is om voor een ploeggenoot te werken. Hij speelt een integrale rol binnen het team en neemt vaak de rol van wegkapitein op zich.”

“Omer heeft dit jaar dan weer een grote stap voorwaarts gezet. Hij heeft laten zien waartoe hij in staat is. Hij was erg dicht bij etappezeges in de Tour du Rwanda, Settimana Internazionale Coppi e Bartali en de Vuelta a Burgos. Gezien zijn motivatie en vastberadenheid, weet ik zeker dat hij in 2023 wel een overwinning zal boeken.”

Sagiv reed in zijn carrière al twee keer een grote ronde: in 2018 en 2020 wist hij de Giro d’Italia tot een goed einde te brengen. Goldstein reed al twee keer de Vuelta a España uit en wist in zijn eerste Tour de France (in 2021) eindbestemming Parijs te halen. Laatstgenoemde reed dit jaar ook naar meerdere goede klasseringen. In de Tour du Rwanda, Settimana Internazionale Coppi e Bartali en de Vuelta a Burgos greep hij dus net naast een ritzege, maar verder werd hij ook negende in de Tour de Wallonie en veertiende in de Veneto Classic.