Omar Fraile: “Wil terugkeren op niveau van 2018” dinsdag 14 januari 2020 om 11:07

2018 was een goed jaar voor Omar Fraile. De Astana-renner won liefst drie koersen, etappes in de Ronde van het Baskenland, de Ronde van Romandië en bovenal een in de Tour de France. 2019 was veel minder. De Bask wist immers geen enkele wedstrijd winnend af te sluiten. Zijn doel voor het komende seizoen is dan ook eenvoudig: “winnen”, zo laat hij optekenen in gesprek met ES Ciclismo.

Om een oorzaak te vinden voor zijn mindere seizoen gaat Fraile terug naar begin december 2018. Samen met zijn vriendin reed hij vanaf een criterium in Madrid terug naar huis toen hij betrokken raakte bij een auto-ongeluk. “De rugproblemen bleven aanhouden en daardoor werd het een moeilijk seizoen. Vooral in de Vuelta heb ik veel van achteren afgezien, daarom hebben we toen besloten om het seizoen te beëindigen.”

Inmiddels denkt Fraile dat hij helemaal van de problemen is verlost. “Ik heb een goede winter gehad en heb voor Kerstmis twee weken met het team getraind in Calpe. Ik wil weer beginnen.” Zijn seizoen start in de Tour Down Under. Daarna gaat de 29-jarige via Spaanse etappekoersen, Parijs-Nice en de Ronde van het Baskenland naar het Ardennendrieluik. Vervolgens staat hij op papier voor de Ronde van Frankrijk. “Ik denk dat ik nu al in goede vorm ben, maar anderen zijn er beter. Het idee is om tijdens Parijs-Nice een eerste keer te pieken”, blikt Fraile vooruit. “De laatste twee jaar heb ik zowel de Tour als de Vuelta gereden, dat is ook dit jaar weer mogelijk.”

“Naast dat ik hoop gezond te blijven hoop ik dit jaar weer op mijn niveau van 2018 terug te komen”, spreekt de tweevoudig winnaar van de bergtrui in de Vuelta een wens uit voor het komende seizoen. “Afgelopen seizoen miste ik die paar procent om aan het einde van een koers competitief te zijn en te winnen. Welke wedstrijd ik het liefst zou winnen? Iedere overwinning is mooi.”

Programma Omar Fraile in 2020

Tour Down Under

Ronde van Murcia

Clásica de Almeria

Ronde van Andalusië of UAE Tour

Parijs-Nice

Milaan-San Remo

Ronde van het Baskenland

Amstel Gold Race

Waalse Pijl

Luik-Bastenaken-Luik

Critérium du Dauphiné

Tour de France