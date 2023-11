donderdag 2 november 2023 om 11:24

Omar Fraile nog twee jaar in dienst van INEOS Grenadiers

Een nieuwe dag, een nieuwe contractverlenging bij INEOS Grenadiers. De Britse formatie kan ook in 2024 en 2025 rekenen op de diensten van Omar Fraile. De 33-jarige Spanjaard komt sinds 2022 uit voor INEOS Grenadiers.

Fraile begon zijn profcarrière tien jaar geleden in dienst van Caja Rural en reed ook enige jaren voor Team Dimension Data en Astana. Sinds 2022 komt de klimmer dus uit voor INEOS Grenadiers. Fraile is vooral belangrijk in dienst van de kopmannen binnen de ploeg, maar schittert af en toe ook zelf nog als kopman/afmaker. Zo won hij afgelopen seizoen nog de slotrit in de Ruta del Sol.

“Dat ik uitkom voor een van de beste ploegen ter wereld, maakt me trots. Er komt ook de nodige druk bij kijken, maar het geeft toch een speciaal gevoel. Ik ben superblij dat ik nog twee seizoenen bij INEOS Grenadiers kan blijven”, laat Fraile weten via de sociale media van zijn ploeg.

“Ik heb de voorbije seizoenen heel wat speciale momenten mogen beleven met het team. Het meest in het oog springende is toch mijn ritzege in de Ruta del Sol van dit jaar. Maar ook dat ik met de ploeg mocht deelnemen aan de voorbij Tour de France, met een start in Bilbao. Het was echt ongelofelijk dat ik in de Tour heb mogen koersen op mijn thuiswegen. Ik kijk uit naar nog meer mooie wielermomenten.”

Selectie

INEOS Grenadiers maakte onlangs al bekend dat Carlos Rodríguez, Geraint Thomas, Ben Swift, Laurens De Plus, Luke Rowe en Kim Heiduk, Brandon Smith Rivera en Salvatore Puccio hebben bijgetekend. Met onder meer Pavel Sivakov, Daniel Felipe Martínez en Tao Geoghegan Hart vertrekken er echter ook meerdere sterkhouders. Andrew August en Óscar Rodriguez zijn dan weer aangekondigd als aanwinsten voor 2024.