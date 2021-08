Olympische Spelen: Voorbeschouwing baanwedstrijden in Tokio 2021

De laatste week van de Olympische Spelen van Tokio is het moment voor de baanrenners om te schitteren. Op zowel de teamsprint, de sprint, de Keirin, de ploegachtervolging, de Madison als het omnium strijden de mannen en vrouwen om de medailles. Wie kronen zich tot de keizer en de keizerin van de Izu Velodrome? WielerFlits blikt vooruit!

Historie

Sinds de eerste moderne Olympische Spelen in 1896 is de baanwielersport vrijwel ieder jaar in het programma opgenomen. Enkel in Stockholm (1912) ontbraken de baannummers op verzoek van het plaatselijk organisatiecomité, ondanks verschillende verzoeken om de wedstrijden toch te laten verrijden. Om plaats te maken voor het olympisch stadion was de enige wielerpiste in de Zweedse hoofdstad namelijk gesloopt en men was niet van zinnens om een nieuwe aan te leggen.

Het baanonderdeel dat het vaakst werd gehouden tijdens de Spelen, is de individuele sprint. Het nummer vindt voor de 27e keer plaats. Ook de ploegenachtervolging is een populaire discipline en wordt voor de 25e keer betwist. De andere nummers in Tokio hebben een kleinere olympische historie; de Keirin en de teamsprint staan voor de zesde keer op het programma, de koppelkoers voor de vierde maal en het omnium voor de derde maal.

De WK-onderdelen Kilometer, individuele achtervolging en puntenkoers zijn verschillende keren olympisch geweest, maar werden in de afgelopen vijftien jaar afgevoerd van het programma. In de geschiedenisboeken staan ook onderdelen die maar een enkele keer in het programma werden opgenomen, denk aan de 12 uursrace in 1896. Het was de enige keer dat een olympische koers over een bepaalde tijd in plaats van een afgesproken afstand werd verreden.

Chris Hoy en Jason Kenny voeren de lijst succesvolste baanrenners aan met zes gouden plakken. The Real McHoy veroverde in de periode 2000-2012 drie medailles op de teamsprint (2x goud, 1x zilver), twee keer goud op de Keirin en een maal goud op de Kilometer en de sprint. Kenny won twee van zijn drie gouden medailles op de teamsprint aan de zijde van Hoy. Verder pakte hij ook drie medailles op de individuele sprint (2x goud, 1x zilver) en een gouden plak op de Keirin.

Nederland behaalde tot de Spelen van Tokio acht keer goud op de olympische baannummers. Op de Spelen van 1920 zorgde Maurice Peeters voor het eerste goud door op de individuele sprint de Britten Tiny Johnson en Harry Ryan te verslaan. De laatste Nederlandse winnaars op de baan zijn Leontien Zijlaard-van Moorsel (in 2000 op de individuele achtervolging), Marianne Vos (in 2008 op de puntenkoers) en Elis Ligtlee (in 2016 op de Keirin).

De Belgische renners veroverden tot deze Spelen drie maal goud op de piste. Henry George was in 1920 de eerste door de 50 kilometerrace te winnen. Jaren later zorgden Patrick Sercu en Roger Ilegems voor succes op respectievelijk de Kilometer en de puntenkoers. Recente medailles waren voor het duo Etienne De Wilde en Matthew Gilmore op de koppelkoers (zilver in 2000) en Jolien D’hoore op het omnium (brons in 2016).

Vorige editie

De Olympische Spelen van 2016 werden gehouden in Rio de Janeiro, met de baanonderdelen in het Velódromo Municipal do Rio. De medailles waren te verdienen op dezelfde nummers als vier jaar eerder in Londen, de Keirin, de olympische sprint, het omnium, de ploegenachtervolging en de teamsprint. Anders dan tijdens de Spelen van Tokio bestond het omnium destijds nog uit zes koersen: een scratch, een achtervolging, een afvalkoers, een tijdrit, een vliegende ronde en een puntenkoers.

Groot-Brittannië werd de grote slokop. Jason Kenny veroverde alledrie de gouden medailles op de sprintnummers: de Keirin, de sprint en de teamsprint, met Philip Hindes en Callum Skinner. Daarmee evenaarde hij Chris Hoy als succesvolste baanrenner. De Britse duurploeg met Bradley Wiggins werd kampioen op de ploegachtervolging. Bij de vrouwen won Laura Trott zowel het omnium als de ploegachtervolging, samen met Katie Archibald, Elinor Barker en Joanna Rowsell. Mark Cavendish was een van de vier Britten die zilver pakte. Cav deed dat op het omnium.

Elis Ligtlee stuntte namens Nederland met een fraaie gouden plak op de Keirin. De sprintster, die in 2018 een punt zette achter haar carrière, nam vanaf het begin het initiatief in de finale en haar tegenstandsters konden daarna niet meer langszij komen. Drie dagen later zorgde Matthijs Büchli voor de tweede medaille op de baan; op de Keirin reed hij naar het zilver achter Kenny. Jolien D’hoore zorgde op de laatste dag van het baantoernooi voor de enige Belgische medaille. Op het omnium legde zij beslag op het brons.

Teamsprint

Mannen

Nederland is de huizenhoge favoriet voor het onderdeel teamsprint. Alweer drie WK’s op rij zijn de oranjemannen ongeslagen en de afgelopen jaren is stelselmatig naar de Spelen toegewerkt. Met Roy van den Berg, Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland en Matthijs Büchli beschikt Team NL over vier van de beste baansprinters ter wereld. Dat mannen als Nils van ’t Hoenderdaal, Theo Bos en Sam Ligtlee thuis moesten blijven, zegt voldoende over de kwaliteit van de Nederlandse sprinters op dit moment. Met 41,225 seconden heeft de ploeg bovendien het wereldrecord in handen op dit onderdeel. Zonder fouten ligt de gouden medaille voor het grijpen.

Groot-Brittannië is echter de regerende olympische kampioen en een team om altijd rekening mee te houden, zeker tijdens zo’n prestigieus toernooi als de Olympische Spelen. De ploeg heeft met Jason Kenny de sprintkoning van de Spelen van Rio in huis. Voor de Britten kan Nederland maar beter op zijn hoede zijn. Realistische medaillekansen zijn er verder ook voor Frankrijk en Nieuw-Zeeland, terwijl we ook met Australië en Duitsland rekening kunnen houden.

Programma

Dinsdag 3 augustus

08u58 / 15u58: Teamsprint (m) – kwalificatie

09u50 / 16u50: Teamsprint (m) – eerste ronde

10u35 / 17u35: Teamsprint (m) – finales

Vrouwen

Kristina Vogel en Miriam Welte brachten Duitsland de afgelopen tien jaar naar de wereldtop in het baansprinten met verschillende olympische en wereldkampioenschappen. Vogel zag haar carrière in 2018 echter in een klap tot een einde komen door een ongeluk op een training, waardoor zij gedeeltelijk verlamd raakte. Welte beëindigde een jaar later haar loopbaan. Een nieuwe lichting Duitse sprintsters nam de fakkel vervolgens moeiteloos over. Pauline Grabosch, Emma Hinze en Lea Sophie Friedrich veroverden in 2020, in eigen land, de wereldtitel op de teamsprint en zijn op de Olympische Spelen van Tokio dan ook de favoriet.

Met de ploeg van het Russisch Olympisch Comité (ROC), de vlag waaronder de Russische atleten uitkomen vanwege een straf van het IOC, hebben de Duitse vrouwen een geduchte concurrent. Anastasiia Voinova en Daria Shmeleva werden samen al tweemaal wereldkampioen en zorgden voor verschillende andere medailles op de kampioenschappen. De Chinese vrouwen hebben een olympische titel te verdedigen in Tokio en hebben eveneens medaillekansen, net als Australië (de vice-wereldkampioen) en Nederland, met Shanne Braspennincx en Laurine van Riessen.

Programma

Maandag 2 augustus

08u30 / 15u30: Teamsprint (v) – kwalificatie

09u50 / 16u50: Teamsprint (v) – eerste ronde

11u00 / 18u00: Teamsprint (v) – finales

Sprint

Mannen

De afgelopen twee jaar stonden Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland steeds in de finale van de individuele sprint, en ook op de Spelen van Tokio zijn de twee Nederlanders de grote favorieten voor de belangrijkste medailles. Met twee wereldtitels achter zijn naam heeft Lavreysen wel een streepje voor op het koningsnummer van de baan. Beide renners kennen elkaar echter door en door; mochten ze tegen elkaar komen te staan, zal Hoogland ieder kansje dat hij krijgt optimaal willen benutten.

Daarnaast maakt een handvol renners eveneens kans op de medailles. Jason Kenny was vijf jaar geleden in Rio de koning van de sprintonderdelen met drie gouden medailles en piekt ongetwijfeld naar deze Spelen toe. De afgelopen jaren moest hij steeds zijn meerdere erkennen in de mannen in het oranje; strooide hij daarmee zand in de ogen van de concurrentie, of is de Brit inmiddels voorbijgestreefd? Dat zal de komende week moeten blijken. In april won hij wel het sprinttoernooi tijdens de International Belgian Track Meeting in Gent, maar daar waren Lavreysen en Hoogland niet bij aanwezig. Andere gegadigden voor eremetaal zijn de voormalige wereldkampioenen Denis Dmitriev en Matthew Glaetzer, alsmede de getalenteerde Pool Mateusz Rudyk.

Programma

Woensdag 4 augustus

08u30 / 15u30: Sprint (m) – kwalificatie

09u35 / 16u35: Sprint (m) – 1/32e finales

11u13 / 18u13: Sprint (m) – 1/16e finales

Donderdag 5 augustus

08u48 / 15u48: Sprint (m) – 1/8e finales

09u45 / 16u45: Sprint (m) – 1e heat kwartfinales

10u25 / 17u25: Sprint (m) – 2e heat kwartfinales

10u50 / 17u50: Sprint (m) – decider kwartfinales

11u27 / 18u27: Sprint (m) – voor plaatsen 5-8

Vrijdag 6 augustus

09u10 / 16u10: Sprint (m) – 1e heat halve finales

09u52 / 16u52: Sprint (m) – 2e heat halve finales

10u10 / 17u10: Sprint (m) – decider halve finales

11u00 / 18u00: Sprint (m) – 1e heat finale

11u35 / 18u35: Sprint (m) – 2e heat finale

11u50 / 18u50: Sprint (m) – decider finale

Vrouwen

Sprintkoningin Kristina Vogel moest vanwege haar zware val in 2018 afstand doen van haar troon, maar zal ongetwijfeld trots toekijken hoe haar landgenotes erin zijn geslaagd Duitsland aan de top van het baansprinten te houden. Emma Hinze lijkt de nieuwe ster aan het firmament te zijn. Vorig jaar werd de 23-jarige renster wereldkampioen op zowel de teamsprint, de sprint als de Keirin. In Tokio is Hinze daarmee de favoriete voor goud op de olympische sprint. Kan ze de verwachtingen waarmaken?

Hinze is echter niet de enige kanshebster voor goud, in een veld met ook de wereldkampioenes van 2016 en 2019, Tianshi Zhong en Lee Wai Sze, vice-wereldkampioene Anastasiia Voinova en Hinzes landgenote Lea Friedrich. Stephanie Morton, die tussen 2017 en 2019 drie maal WK-goud pakte, zette eind vorig jaar een punt achter haar carrière en is niet van de partij. Voor Nederland staan Shanne Braspennincx en Laurine van Riessen aan het vertrek. Van Riessen pakte al eens een medaille op de schaats tijdens de Winterspelen, lukt het haar ook op de Zomerspelen?

Programma

Vrijdag 6 augustus

08u30 / 15u30: Sprint (v) – kwalificatie

09u16 / 16u16: Sprint (v) – 1/32e finales

11u06 / 18u06: Sprint (v) – 1/16e finales

Zaterdag 7 augustus

08u30 / 15u30: Sprint (v) – 1/8e finales

09u39 / 16u39: Sprint (v) – 1e heat kwartfinales

10u55 / 17u55: Sprint (v) – 2e heat kwartfinales

11u15 / 18u15: Sprint (v) – decider kwartfinales

Zondag 8 augustus

03u18 / 10u18: Sprint (v) – 1e heat halve finales

03u39 / 10u39: Sprint (v) – 2e heat halve finales

04u03 / 11u03: Sprint (v) – decider halve finales

04u06 / 11u06: Sprint (v) – voor plaatsen 5-8

04u20 / 11u20: Sprint (v) – 1e heat finale

04u45 / 11u45: Sprint (v) – 2e heat finale

05u05 / 12u05: Sprint (v) – decider finale

Keirin

Mannen

Als de sprint het koningsnummer is, is de Keirin ‘de keizer’ van de baan. Het onvoorspelbare onderdeel is vanuit Japan over de rest van de wereld uitgewaaierd en maakt alweer sinds 2000 deel uit van de agenda van de Olympische Spelen. De populaire discipline keert met de Spelen van Tokio terug naar de bakermat. Niet een Japanner, maar een Nederlander is echter de grote favoriet voor de gouden medaille. Harrie Lavreysen heeft door de jaren heen de stiel steeds beter onder de knie gekregen en is inmiddels zelfs de regerende wereldkampioen.

Lavreysen volgde daarmee zijn landgenoot Matthijs Büchli op, die ook als een specialist op de Keirin geldt. De Noord-Hollander veroverde in 2019 de regenboogtrui en is ook in Tokio zeker een medaillekandidaat. Verder is het uitkijken naar de huidige vice-wereldkampioen Yuta Wakimoto, die een thuiswedstrijd rijdt, de regerende olympische kampioen Jason Kenny en de ervaren Maximilian Levy. Ook Jack Carlin, Matthew Glaetzer, Stefan Bötticher en Tomáš Bábek horen normaal gesproken bij het kransje kanshebbers voor eremetaal.

Programma

Zaterdag 7 augustus

08u48 / 15u48: Keirin (m) – eerste ronde

09u19 / 16u19: Keirin (m) – herkansingen

Zondag 8 augustus

03u24 / 10u24: Keirin (m) – kwartfinales

04u09 / 11u09: Keirin (m) – halve finales

04u51 / 11u51: Keirin (m) – finale plaatsen 7-12

05u00 / 12u00: Keirin (m) – finale plaatsen 1-6

Vrouwen

Naast de teamsprint en de sprint is Emma Hinze ook de favoriete voor de olympische Keirin. Ook op dat nummer is de Duitse de regerende wereldkampioene. Het onvoorspelbare karakter van dit onderdeel zorgt echter dat een hele rits rensters aanspraak maakt op het goud. Denk dan aan de Hongkongse Lee Wai Sze, in 2019 wereldkampioene, de beloftevolle Nieuw-Zeelandse Ellesse Andrews, vice-wereldkampioene Lee Hyejin, Tianshi Zhong en Simona Krupeckaitė.

Namens Nederland is het uitkijken naar Laurine van Riessen en Shanne Braspennincx die allebei kans hebben om op het olympische podium te eindigen. Braspennincx pakte op het WK van 2015 al eens zilver op de Keirin. De Belgische Nicky Degrendele, wereldkampioene in 2018, greep naast kwalificatie voor de Spelen.

Programma

Woensdag 4 augustus

09u10 / 16u10: Keirin (v) – eerste ronde

10u11 / 17u11: Keirin (v) – herkansingen

Donderdag 5 augustus

09u06 / 16u06: Keirin (v) – kwartfinales

09u57 / 16u57: Keirin (v) – halve finales

10u37 / 17u37: Keirin (v) – finale plaatsen 7-12

10u45 / 17u45: Keirin (v) – finale plaatsen 1-6

Ploegenachtervolging

Mannen

Denemarken is een land van hardrijders, denk bijvoorbeeld aan Ronde van Vlaanderen-winnaar Kasper Asgreen en Mikkel Bjerg. Voor de ploegenachtervolging hebben de Denen eveneens de beschikking over een stel tempobeulen, met bijvoorbeeld Lasse Norman Hansen, Frederik Madsen, Rasmus Pedersen en Julius Johansen. Zij veroverden in 2020 de wereldtitel op dit prachtige onderdeel en deden dat bovendien in een wereldrecord (3:44,672 minuten). Danish Dynamite kunnen we zonder twijfel verwachten in de strijd om de gouden medaille.

Daarnaast zien we nog vier landen met een reële kans op de medailles. Allereerst Nieuw-Zeeland, dat op het WK van 2020 achter Denemarken naar het zilver reed. En de regerende olympische kampioen Groot-Brittannië, met INEOS-renner Ethan Hayter in de ploeg. Ook moeten we met de Italianen rekening houden. Zij hebben met Filippo Ganna de houder van het wereldrecord op de vier kilometer in huis. Tot slot willen we ook Australië nog noemen, de ploeg van INEOS-aanwinst Luke Plapp. Zowel Nederland als België ontbreekt op de olympische ploegachtervolging.

Programma

Maandag 2 augustus

10u02 / 17u02: Ploegenachtervolging (m) – kwalificatie

Dinsdag 3 augustus

09u22 / 16u22: Ploegenachtervolging (m) – eerste ronde

Woensdag 4 augustus

10u45 / 17u45: Ploegenachtervolging (m) – finales

Vrouwen

De ploegenachtervolging bij de vrouwen belooft net als vijf jaar geleden in Rio een duel tussen de Verenigde Staten en Groot-Brittannië te worden. In de ploeg van de Verenigde Staten, in de vorige vijf jaar goed voor vier wereldtitels, springt vooral de naam Chloé Dygert in het oog. In 2019 was de Amerikaanse onklopbaar tijdens het WK tijdrijden in Harrogate en ze is de houdster van het wereldrecord op de drie kilometer. Regerend olympisch kampioen Groot-Brittannië leunt op de kwaliteiten van met name Katie Archibald en Elinor Barker.

De Britse vrouwen hebben het wereldrecord op de ploegachtervolging op dit moment in handen met 4:10,236 minuten. Verder zijn ook Duitsland, met o.a. Lisa Klein, Franziska Brauße en Mieke Kröger, en Australië kanshebbers voor de medailles.

Programma

Maandag 2 augustus

08u54 / 15u54: Ploegenachtervolging (v) – kwalificatie

Dinsdag 3 augustus

08u30 / 15u30: Ploegenachtervolging (v) – eerste ronde

10u05 / 17u05: Ploegenachtervolging (v) – finales

Madison

Mannen

De olympische Madison, ook wel de koppelkoers, ploegkoers of américaine genoemd, belooft een spannende strijd te worden. De favorieten voor het goud zijn het Duitse koppel Roger Kluge en Theo Reinhardt en de regerende wereldkampioenen Michael Mørkøv en Lasse Norman Hansen uit Denemarken. De andere landen zullen zich echter niet zomaar naar de slachtbank laten leiden. Vooral van de Belgen Kenny De Ketele en Robbe Ghys, de Britten Ethan Hayter en Matthew Walls, de Nederlanders Yoeri Havik en Jan-Willem van Schip en Aaron Gate en Campbell Stewart mag worden verwacht dat ze oorlog maken in de koppelkoers.

Er zijn meer landen die proberen hun huid zo duur mogelijk te verkopen, zoals Italië, dat aantreedt met Cofidis-renners Simone Consonni en Elia Viviani, Australië, Spanje, dat met het Movistar-koppel Albert Torres en Sebastian Mora aan de start verschijnt en Frankrijk, met Benjamin Thomas van Groupama-FDJ en Donavan Grondin (Arkéa Samsic). Thomas en Grondin wonnen onlangs in april nog de Madison over 50 kilometer tijdens de sterk bezette International Belgian Track Meeting.

Programma

Zaterdag 7 augustus

09u55 / 16u55: Madison (m) – finale

Vrouwen

Het IOC maakte in 2017 bekend dat de koppelkoers tijdens de Spelen van Tokio zou terugkeren in het programma. Het onderdeel had in 2000, 2004 en 2008 al winnaars opgeleverd bij de mannen, maar werd met ingang van Londen-2012 geschrapt. De koppelkoers maakt nu zijn comeback mét een event voor vrouwen. In die wedstrijd zijn Kirsten Wild en Amy Pieters de te kloppen ploeg na hun wereldkampioenschappen in 2019 en 2020. Ook pakte het Nederlandse koppel in 2018 zilver op het WK in eigen land.

Na Nederland zijn Groot-Brittannië met Laura Kenny (Laura Trott tot haar huwelijk in september 2016 met sprinter Jason Kenny) en Katie Archibald, België met Jolien D’hoore en Lotte Kopecky, Denemarken en Italië de belangrijkste kanshebbers voor de medailles. Kenny en Archibald wisten Pieters en Wild tijdens de International Track Meeting in april overigens te kloppen. Ook vice-wereldkampioen Frankrijk, Australië, Verenigde Staten, Duitsland en Nieuw-Zeeland mogen niet worden uitgevlakt.

Programma

Vrijdag 6 augustus

10u15 / 17u15: Madison (v) – finale

Omnium

Mannen

Het omnium is het zesde en laatste baanonderdeel tijdens de Spelen van Tokio. Vijf jaar geleden, in Rio, bestond het nummer nog uit zes wedstrijden: een scratch, een individuele achtervolging, een afvalkoers, een tijdrit, een vliegende ronde en een afsluitende puntenkoers. Sinds Rio is het omnium op de schop gegaan en in Tokio telt het nummer nog slechts vier wedstrijden: scratch, temporace, afvalkoers en puntenkoers. Ook werd het aantal dagen teruggebracht van twee naar één. De winnaar blijft degene met de meeste punten na de vier wedstrijden.

Benjamin Thomas is de regerende wereldkampioen en een van de grote favorieten voor de titel op het olympische omnium. Ook in 2017 won hij al weleens WK-goud en in 2019 was hij goed voor zilver. De Franse renner van Groupama-FDJ, nationaal kampioen tijdrijden op de weg, heeft echter een handvol sterke uitdagers. Jan-Willem van Schip ontplooide zich de afgelopen jaren tot een van de beste baanrenners met twee zilveren WK-medailles op het omnium en een regenboogtrui op de puntenkoers. De Nederlander is zeker een renner om rekening mee te houden.

Elia Viviani is de regerende olympische kampioen omnium, sinds hij vijf jaar terug Mark Cavendish en Lasse Norman Hansen versloeg. De Italiaan beschikt nog altijd over uitmuntende kwaliteiten in het baanwielrennen en is opnieuw een kanshebber voor eremetaal. Eiya Hashimoto is de hoop van het Japanse thuispubliek. Twee maanden geleden won hij nog het omnium tijdens de Nations Cup van Hongkong – al moet worden gezegd dat de absolute wereldtop daar ontbrak. Verder willen we nog de nummer drie van het WK in Berlijn, Matthew Walls, tempobeul Roger Kluge, de leadout van Caleb Ewan bij Lotto Soudal, wereldkampioen van 2019 Campbell Stewart, Sam Welsford, Kenny De Ketele en Niklas Larsen noemen. Allemaal kunnen ze zomaar met een medaille thuiskomen.

Programma

Donderdag 5 augustus

08u30 / 15u30: Omnium (m) – scratch race (1/4)

09u27 / 16u27: Omnium (m) – temporace (2/4)

10u07 / 17u07: Omnium (m) – afvalkoers (3/4)

10u55 / 17u55: Omnium (m) – puntenkoers (4/4)

Vrouwen

Kirsten Wild moest een jaar geleden in Berlijn haar wereldtitel op het omnium afstaan aan Yumi Kajihara. De Nederlandse werd al op het eerste onderdeel, de scratch, teruggezet vanwege het veroorzaken van een valpartij en kon haar achterstand daarna niet meer uitwissen. Wild staat echter de boek als een specialiste op het omnium en is dus een van de grote kanshebsters voor het goud. Normaal gesproken wordt Tokio het laatste kunstje van de 38-jarige renster. In april had ze al een goede generale door het omnium tijdens de International Track Meeting te winnen.

Wereldkampioene Kajihara zal in eigen land ongetwijfeld extra gedreven aan de start verschijnen. De regerende olympische kampioene Laura Kenny hoeft niemand meer te vertellen hoe zijn een omnium moet winnen. In Rio wist ze namelijk haar olympische titel van Londen te verlengen en ook was ze op het omnium al twee maal wereldkampioene. De genoemde vrouwen houden echter ook maar beter rekening met Letizia Paternoster. De Italiaanse was op de afgelopen twee WK’s steeds goed voor zilver. Andere rensters in het omnium om in de gaten te houden zijn Amalie Dideriksen, Daria Pikulik en Jennifer Valente.

Namens België verschijnt Lotte Kopecky aan het vertrek. Zij mag proberen de prestatie van Jolien D’hoore in Rio (brons) te evenaren of te verbeteren. Kopecky kende een uitstekende opbouw naar de baannummers in Tokio. Ze werd zowel Belgisch kampioen tijdrijden als op de weg en won dan de Lotto Belgium Tour, voordat ze naar Japan vertrok. In de wegwedstrijd was ze al vierde achter de verrassende Anna Kiesenhofer, Annemiek van Vleuten en Elisa Longo Borghini. Met haar vorm is het olympische podium zeker mogelijk.

Programma

Zondag 8 augustus

03u00 / 10u00: Omnium (v) – scratch (1/4)

03u45 / 10u45: Omnium (v) – temporace (2/4)

04u26 / 11u26: Omnium (v) – afvalkoers (3/4)

05u25 / 12u25: Omnium (v) – puntenkoers (4/4)

TV

De olympische baannummers zijn rechtstreeks te volgen via NOS Sport, Sporza en Eurosport. Kijk voor de actuele uitzendtijden in ons televisieoverzicht!