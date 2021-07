Olympische Spelen: Starttijden tijdrit vrouwen, Van der Breggen als laatste van start

De starttijden van de olympische individuele tijdrit voor vrouwen zijn bekendgemaakt. Om 11:30 Japanse tijd gaat de Azerbeidzjaanse Masoma Alizada als eerste van start. Nederlands kampioene Anna van der Breggen is de laatste renster die het startpodium mag verlaten om 12:06 Japanse tijd.

De enige Belgische deelneemster, Julie Van de Velde, start begint haar tijdrit als tweede om 11:31:30 lokale tijd. Zilverenmedaillewinnares Annemiek van Vleuten zal iets langer moeten wachten, zij gaat om 11:58:30 lokale tijd van start. Topfavoriete Anna van der Breggen is de laatste die van start gaat.

De olympische tijdrit van Tokio wordt verreden op en rondom het racecircuit de Fuji Speedway, waar ook de eindstreep van beide wegwedstrijden was getrokken. Hier rollen de rensters van het startpodium en de finish ligt ook weer op het circuit. De lengte van de omloop is 22,1 kilometer, waarin 423 hoogtemeters worden bedwongen.

Starttijden individuele tijdrit Tokio 2021 (Nederlandse tijd)

04:30:00 Masomah Alizada

04:31:30 Julie Van de Velde

04:33:00 Anna Shackley

04:34:30 Karol-Ann Canuel

04:36:00 Eri Yonamine

04:37:30 Sara Gigante

04:39:00 Omer Shapira

04:40:30 Katrine Aalerud

04:42:00 Christine Majerus

04:43:30 Margarita Garcia Canellas

04:45:00 Leah Kirchmann

04:46:30 Lisa Klein

04:48:00 Juliette Labous

04:49:30 Alena Amialiusik

04:51:00 Anna Plichta

04:52:30 Ashleigh Moolman

04:54:00 Elisa Longo Borghini

04:55:30 Emma Norsgaard

04:57:00 Amber Neben

04:58:30 Annemiek van Vleuten

05:00:00 Grace Brown

05:01:30 Lisa Brennauer

05:03:00 Marlen Reusser

05:04:30 Chloé Dygert

05:06:00 Anna van der Breggen

