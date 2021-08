Shanne Braspennincx is de nieuwe olympische kampioen op de keirin. De Nederlandse baanwielrenster plaatste in de finale een vroege aanval en hield stand tot op de streep. Ze is daarmee de opvolgster van Elis Ligtlee, die in 2016 de keirin won in Rio de Janeiro.

De andere Nederlandse deelneemster aan het keirintoernooi, Laurine van Riessen, kwam eerder op de dag zwaar ten val tijdens de kwartfinale. Zij ligt in het ziekenhuis en is bij bewustzijn.