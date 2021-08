Olympische Spelen: Hoogland en Lavreysen sprinten met overmacht naar halve finale

Nederland heeft vrijdag twee renners in de halve finale van het sprinttoernooi op de Olympische Spelen. Jeffrey Hoogland en Harrie Lavreysen wonnen allebei met overmacht hun kwartfinales in twee heats. Lavreysen onttroonde Jason Kenny, de olympisch kampioen van 2012 en 2016.

Jeffrey Hoogland rekende in de achtste finale eenvoudig af met de Maleisiër Azizulhasni Awang, waarna hij in de kwartfinale (in een best-of-three) de Fransman Sébastien Vigier in twee heats wist te verslaan. De als eerste gekwalificeerde Hoogland neemt het in de halve finale op tegen de Rus Denis Dmitriev.

Voor Harrie Lavreysen wachtte in de achtste finale Muhammad Sahrom. De Brabander versloeg de sprinter uit Maleisië met gemak, waarna hij ook Jason Kenny klopte. In de eerste heat was Lavreysen op pure snelheid te baas over de Britse topper, waarna hij in de tweede heat een vroege aanval van Kenny pareerde. Jack Carlin, een andere Brit, is de volgende tegenstander van regerend wereldkampioen Lavreysen.

Vrijdag staan de halve finales en de finales op het programma in het sprinttoernooi in Tokio. Bij winst in de halve finales treffen Hoogland en Lavreysen elkaar in de strijd om het goud.