Olympische Spelen: Braspennincx naar finale keirin, Van Riessen naar ziekenhuis na val

Laurine van Riessen ligt uit het keirintoernooi van de Olympische Spelen in Tokio. De Nederlandse sprintster kwam in haar kwartfinale ten val en liep daardoor een plek in de halve finale mis. Van Riessen werd na de crash met een brancard afgevoerd van de baan en het middenterrein.

Van Riessen kwam in haar kwartfinale, vlak voor de eindsprint, ten val nadat ze het achterwiel van de Duitse Emma Hinze aanraakte. In haar valpartij nam ze de Britse Katy Marchant mee. Van Riessen haalde de finish uiteindelijk niet en werd zo uitgeschakeld.

Over de precieze schade bij de 33-jarige Van Riessen is nog niets bekend. Later deze Spelen staat ze ook nog op de planning voor het sprinttoernooi. Bij een ernstige blessure kan de renster van TeamNL daar niet aan meedoen.

Update 10.40 uur: Laurine van Riessen is na haar valpartij bij kennis en naar het ziekenhuis vervoerd. Ze herinnert zich niets van haar val en heeft vooral last van haar schouders. Dat meldt de NOS.

Braspennincx indrukwekkend naar finale

In de tweede heat van de kwartfinale wist de andere Nederlandse deelneemster aan het keirintoernooi, Shanne Braspennincx, wel de halve finale te halen. Zij won haar kwartfinale met een late versnelling. Later op de dag wist ze ook overtuigend haar halve finale te winnen, waardoor ze zich mag opmaken voor de finale om de medailles.