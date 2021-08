Olympische Spelen: Shanne Braspennincx naar tweede dag sprinttoernooi

Shanne Braspennincx heeft de eerste dag van het sprinttoernooi goed doorstaan. Nadat ze in de eerste ronde Shanju Bao klopte, was de Nederlandse in de zestiende finale na een lange sprint te sterk voor Tianshi Zhong. Morgen rijdt ze in de achtste finale tegen Olena Starikova.

Daags na haar olympische titel in het Keirin-toernooi begon Braspennincx met de kwalificatie aan het sprinttoernooi. Daarin reed zij de zevende tijd. Over de 200 meter met vliegende start deed de Nederlandse 10,479 seconden. Ze haalde vervolgens probleemloos de zestiende finales door Bao te verslaan.

Morgen om 8.30 uur (15.30 uur Japanse tijd) gaat voor Braspennincx het toernooi verder met de achtste finale tegen de Oekraïense Starikova.