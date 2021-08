Olympische Spelen: Pieters en Wild grijpen naast de medailles in koppelkoers

Katie Archibald en Laura Kenny hebben op overtuigende wijze goud gepakt op de koppelkoers op de Olympische Spelen van Tokio. Het onderdeel stond voor de vrouwen voor de eerste keer op de olympische agenda. De Nederlandse ploeg Amy Pieters en Kirsten Wild greep mede door een val net naast de medailles en werd vierde. België werd na twee valpartijen tiende.

Archibald en Kenny begonnen gelijk goed aan de koppelkoers over 120 ronden (30 kilometer) en pakten de eerste drie sprints. Pieters en Wild pakten achter de Britse vrouwen steeds de punten. De aanloop naar de tweede sprint werd overigens opgeschrikt door een val van Elisa Balsamo en Shannon McCurley. Het was niet de enige crash, want vlak voor de vijfde sprint ging Wild bij een aflossing hard tegen de grond. Daarbij maakte ook Lotte Kopecky een forse buiteling.

Terwijl Wild de wonden likte, bleven Archibald en Kenny de punten bij elkaar fietsen en hadden de Britse vrouwen de koers volledig onder controle. In de chaotische slotfase lapten zij net als de Deense vrouwen Amalie Dideriksen en Julie Leth en het Russische koppel Gulnaz Khatuntseva en Mariia Novolodskaia de rest, waarmee zij de koers in een definitieve plooi legden. Voor de Britse vrouwen resulteerde dat uiteindelijk in 78 punten en een gouden medaille.

Denemarken (35 punten) en Rusland (26) mochten mee op het podium. Voor Pieters en Wild restte de vierde plaats, waarmee het Nederlandse koppel naast de medailles greep. Na een nieuwe val in de finale eindigde Kopecky samen met Jolien D’hoore als tiende in de koppelkoers.