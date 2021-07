Olympische Spelen: Nederlandse BMX’ers naar halve finales

De Nederlandse BMX’ers hebben zich geplaatst voor de halve finales van de Olympische Spelen van Tokio. Niek Kimmann was ondanks zijn gekwetste knie twee keer de snelste in zijn heat.

De BMX’ers kwamen vandaag voor het eerst in actie tijdens de Spelen. In het Ariake Urban Sports Park werden de kwartfinales verreden. De renners konden zich middels drie runs kwalificeren voor de halve finale, die net als de finale voor morgen op het programma staat. Het was vooral uitkijken naar Niek Kimmann, die drie dagen geleden tijdens een training een barstje in zijn knieschijf opliep bij een botsing met een official.

Kimmann leek tijdens de kwartfinales geen last van zijn knieblessure te hebben. Net als Twan van Gendt kwam de 25-jarige Nederlander in de tweede heat in actie, waar hij zich via een tweede en twee eerste plaatsen voor de halve finale kwalificeerde. De Gendt deed dat ook met een eerste en twee tweede plekken. In de derde heat wist Joris Harmsen eveneens door te stoten naar de halve eindstrijd. Hij werd tweede achter de Fransman Joris Daudet.

Bij de vrouwen reden Judy Baauw en de zussen Laura en Merel Smulders hun eerste wedstrijden. In de eerste heat kende Merel Smulders na twee goede runs een moeizame derde, maar alles bij elkaar was het voldoende voor de halve finales. In de tweede heat plaatste Laura Smulders zich via een tweede en twee eerste plekken als beste voor de volgende ronde. Baauw wist zich in de vierde heat eveneens te kwalificeren. Ze was tweede achter de Amerikaanse Alise Willoughby.

De halve finales staan vannacht vanaf 03.00 uur (10.00 uur Japanse tijd) op het programma. De finales volgen om 04.40 uur voor de mannen en 04.50 uur voor de vrouwen.

Olympische Spelen wielrennen Tokio 2021: Programma en uitslagen