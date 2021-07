Olympische Spelen: Merel Smulders verrast met brons

Merel Smulders heeft verrassend een bronzen medaille gewonnen in de olympische BMX-finale. Ze wist zich op het nippertje voor de finale te kwalificeren doordat de Amerikaanse wereldkampioene Alise Willoughby twee keer onderuit ging in de halve finales. De 23-jarige Smulders treedt met deze prestatie in de voetsporen van haar oudere zus Laura, die negen jaar geleden in Londen ook brons won.

Het goud ging in Tokio naar de Britse Bethany Shriever en de Colombiaanse tweevoudig olympisch kampioene Mariana Pajon pakte het zilver.

Laura Smulders (27) raakte in de halve finale geblesseerd door een val. De oudere zus zag als toeschouwer hoe haar zusje Merel een bronzen medaille veroverde.