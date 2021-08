Olympische Spelen: Harrie Lavreysen wint goud op de sprint, zilver voor Hoogland

Een beslissende derde race moest eraan te pas komen in de finale van het sprinttoernooi van de Olympische Spelen van Tokio, maar uiteindelijk was het Harrie Lavreysen die Jeffrey Hoogland in de strijd om het goud versloeg. Het brons was voor de Brit Jack Carlin.

Vooraf werd de kans groot geacht dat het olympische sprinttoernooi uitdraaide op een volledig Nederlandse finale, met de finalisten van de afgelopen twee wereldkampioenschappen Jeffrey Hoogland en Harrie Lavreysen. Lavreysen was zowel in Pruszkow als Berlijn Hoogland steeds te snel af in de strijd om de regenboogtrui, Hoogland versloeg zijn landgenoot dan weer op het EK van Apeldoorn (2019).

Dat de twee Nederlanders elkaar nauwelijks ontlopen bleek al wel in de kwalificatie, waarin ze de 200 meter met vliegende start allebei in 9,215 seconden aflegden – ter illustratie, goed voor meer dan 78 per uur. Doordat ze als eerste en tweede eindigden, konden ze elkaar pas in de finale weer tegenkomen. En waar de liefhebbers al maanden, misschien jaren reikhalzend naar uitkeken, werd werkelijkheid.

Hoogland bereikte via Ethan Mitchell, Stefan Bötticher, Azizulhasni Awang, Sebastian Vigier en Denis Dmitriev de finale. Dat deed hij zonder ook maar een race af te geven aan een van zijn tegenstanders. Aan de andere kant van het bracket ging voor Lavreysen de route naar de finale via Muhammad Sahrom, Jair Tjon en Fa, nogmaals Sahrom, Jason Kenny en Jack Carlin.

Hoogland wint nog wel de eerste finale-heat

In de finale nam Hoogland een voorschot op goud door de eerste heat te winnen. Lavreysen trok vervolgens in de tweede heat de stand gelijk, waardoor een beslissende derde heat eraan te pas moest komen om een winnaar aan te wijzen. Lavreysen was wederom te sterk en voegde aan zijn twee wereldtitels op de sprint ook een olympische titel toe. Hoogland, die na de beslissende heat niet meer op zijn benen kon staan, pakte zilver.

Voor Lavreysen was het zijn tweede gouden medaille van deze Spelen van Tokio. Dinsdag was de 24-jarige Nederlander samen met Hoogland, Roy van den Berg en Matthijs Büchli ook al de beste op de teamsprint. Zijn deelname aan de Spelen is nog niet voorbij, want morgen verschijnt hij net als Matthijs Büchli aan de start van het Keirin-toernooi. Ook op dat onderdeel is Lavreysen op dit moment wereldkampioen.

