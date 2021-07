Olympische Spelen: Goud Primoz Roglic na sensationele tijdrit, zilver voor Tom Dumoulin

Primož Roglič heeft op de Olympische Spelen in Tokio goud veroverd op de individuele tijdrit. Na 44,2 kilometer over een heuvelachtig parcours rond het Fuji Speedway-circuit was hij na een sensationele strijd de snelste. Tom Dumoulin, die speciaal voor de Spelen terugkeerde van een tijdelijke pauze van het wielrennen, greep het zilver achter de Sloveen. Rohan Dennis verzekerde zich van het brons.

Evenepoel legt het af tegen Urán

Omdat de mannen twee rondes over het parcours van ruim 22 kilometer aflegden, werd gestart in drie blokken. Een eerste snelle tijd werd neergezet door Hugo Houle (57.56 minuut). De Canadees was de snelste renner van het eerste blok en zette met die tijd zelfs Remco Evenepoel, Alberto Bettiol en Rigoberto Urán flink onder druk.

In hun tweede ronde over het heuvelachtige parcours wisten Evenepoel en Urán wel afstand te nemen van de verrassende Houle. Het Belgische talent zette een eindtijd van 57.21 op de borden. Urán had onderweg een flinke voorsprong op Evenepoel en viel in de finale wat stil, maar dook toch drie seconden onder de tijd van Evenepoel: 57.18.

Tom Dumoulin voortvarend van start

In het derde en laatste blok gingen de grote favorieten van start. Tom Dumoulin was de eerste die aan het eerste tussenpunt een nieuwe toptijd noteerde, maar Primoz Roglič was er nog twee seconden sneller. Andere favorieten als Rohan Dennis, Rémi Cavagna, Stefan Küng, Geraint Thomas en Kasper Asgreen zaten na ruim negen kilometer op een minimale achterstand.

Ook Wout van Aert gaf er tijd toe, hij volgde op vier seconden van Roglič. De enige die er nog sneller was dan de Sloveen was Filippo Ganna, al was het met 59 honderdsten van een seconde. De top-7 zat er binnen tien seconden van elkaar, wat liet zien hoe dicht de beste tijdrijders van de wereld van elkaar verwijderd waren.

Roglic zet concurrentie op achterstand

Na een volledige ronde van 22,1 kilometer was Primož Roglič de snelste. Maar ook daar waren de verschillen klein. Achtereenvolgens Dumoulin, Ganna, Dennis, Van Aert en Küng stonden binnen vijftien (!) seconden van de Sloveense specialist. De Franse TGV Cavagna had wat vertraging en leek af te haken in de strijd om de medailles.

In de tweede omloop werden de verschillen wel flink uitvergroot. De van zijn valpartij herstelde Roglič zette iedereen op zijn nummer in de zware beginfase. Hij zette Dennis, Dumoulin en Ganna op ruim een halve minuut en Van Aert zelfs op meer dan één minuut bij het eerste meetpunt na 29 kilometer. Küng schommelde daar nog tussen.

Roglic flitst naar goud, Dumoulin verovert zilver

Aan het tweede tussenpunt van de ronde (na 37 kilometer) liep Roglic nog verder uit op zijn jagers. Dumoulin, Ganna, Küng en Dennis maakten daar nog kans op het zilver en het brons. Het onderlinge verschil tussen de vier was slechts zeven seconden, waardoor het zware slot richting het circuit bepalend ging zijn voor de medailles.

Aan de finish was Tom Dumoulin met een tijd van 56.06 minuut de eerste der medaillekandidaten, maar hij moest de hot seat verlaten omdat een oersterke Primoz Roglič (55.04) meer dan een minuut sneller bleek. Rohan Dennis verloor uiteindelijk twee seconden op Dumoulin en ook Küng, die nog sterk opkwam in het laatste stuk, beet zich stuk op de tijd van de Limburger.

Wereldkampioen Ganna was ook niet in staat om de Nederlander te kloppen. De Italiaanse stoomwals strandde zelfs op de vijfde plaats. Voor Van Aert restte een zesde plaats op ruim anderhalve minuut van de winnaar van olympisch goud.