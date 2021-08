Olympische medaillewinnares Marlen Reusser tekent bij Team SD Worx

De Zwitserse Marlen Reusser zal de komende twee jaar (2022 en 2023) voor Team SD Worx rijden. Op de Olympische Spelen in Tokio wist Reusser in de tijdrit de zilveren medaille te winnen. Vorig jaar was ze op het WK in Imola ook al tweede in deze discipline, na Anna van der Breggen die er wereldkampioene werd en ook deel uitmaakt van Team SD Worx. “Reusser is een renster met nog enorm veel potentieel en zal de ploeg in de breedte een stuk sterker maken”, benadrukt sportief manager Danny Stam van Team SD Worx.

De afgelopen twee jaar heeft Reusser zich ontwikkeld tot de absolute wereldtop in de tijdrit. Volgens Danny Stam heeft de Zwitserse renster ondanks haar relatief oudere leeftijd van 29 jaar nog veel groeimarge in de wegwedstrijden. Hij wijst onder andere naar haar 7de plaats in Luik-Bastenaken-Luik 2020, 10de plaats op het WK op de weg in 2020, 9de plek in de Ronde van Vlaanderen 2021 en 4de plek in Tour of Norway 2021.

Stam: “Marlen kan nog stappen zetten qua koersinzicht. Tactisch kan ze bij ons nog veel leren. Ook wordt het voor haar heel anders koersen wanneer ze in de finales nog door enkele ploegmaats is omringd. Ik denk dat ze in de klassiekers van grote waarde voor de ploeg kan zijn. Zij heeft het voordeel met haar goede tijdrit dat ze in een finale ook in staat is om een solo op te zetten. Zeker met enkele teamleden achter haar, heeft ze daar straks een belangrijk wapen mee in handen.”

Reusser rijdt nog maar vier jaar wedstrijden, waardoor ze pas heel laat (als 25-jarige) is begonnen met de topsport. “Ik ben het eens met Danny dat ik in de wegwedstrijden nog veel kan leren en nog veel progressie kan boeken”, bevestigt Reusser.

“De laatste twee jaren heb ik aangetoond dat ik de inhoud heb om met de beteren te strijden. De tijdrit is het makkelijkste onderdeel om je talent te demonstreren omdat je daar recht-toe-recht-aan moet presteren. In een wegwedstrijd komt veel meer kijken, zoals positionering, tactiek en teamwork. Team SD Worx heeft de laatste jaren aangetoond de beste ploeg te zijn. Het team is super professioneel en rijdt altijd met een goed koersplan. Daarbij zijn ze in de breedte sterk. Ik hoefde niet lang te twijfelen toen de ploeg met een aanbod kwam.”

Het sprak Reusser enorm aan dat ook Anna van der Breggen in het gesprek betrokken was om aan te geven waarom Team SD Worx gelooft dat de Zwitserse tot haar recht kan komen in de ploeg. “Het gesprek met Anna voelde heel goed aan. Het geeft mij dan ook vertrouwen dat zij vanaf volgend jaar, net zoals Chantal Blaak, als ploegleider voor Team SD Worx actief zal zijn. Zij hebben vanuit het peloton gezien wat ik kan en wat mijn beperkingen nog zijn. Als ik bijvoorbeeld terugkijk hoe ik in de afgelopen Ronde van Vlaanderen de beslissende ontsnapping van acht rensters miste omdat ik te ver van achteren reed. Ik had die dag echt wel goede benen. Daardoor realiseer ik me dat ik met meer koersinzicht en een goed team om me heen ook in de klassiekers met de besten kan strijden.”