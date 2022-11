‘Olympisch kampioene Anna Kiesenhofer tekent contract bij B&B Hotels-KTM’

Anna Kiesenhofer, die in 2021 verrassend olympisch kampioene op de weg werd in Tokyo, is volgend jaar mogelijk weer fulltime prof. Dat meldt VeloNews op basis van bronnen. De Oostenrijkse zou in 2023 uitkomen voor de vrouwenploeg van het Franse B&B Hotels-KTM. Over deze ploeg bestaan nog wel veel onzekerheden.

De 31-jarige Kiesenhofer zou, naast de Franse kampioene Audrey Cordon-Ragot, een van de twaalf vrouwen zijn die bij B&B Hotels-KTM getekend heeft. Het is evenwel nog wel de vraag of dit team in 2023 daadwerkelijk te zien zal zijn in het peloton. Jérôme Pineau, de ploegmanager van B&B Hotels-KTM, kondigde afgelopen zomer een groot project aan, waarbij ook een vrouwenploeg aan de huidige structuur zou worden toegevoegd. De laatste weken bleek echter dat de sponsoren hun handtekening nog niet hadden gezet. Inmiddels is er over de toekomst van het team nog steeds geen duidelijkheid.

Kiesenhofer was in 2017 al een jaartje prof bij Lotto Soudal Ladies, maar in de jaren daarop richtte ze zich vooral op haar carrière als wiskundige en docent. Ze bleef echter wel wedstrijden rijden. Zo betwistte ze in 2021 de wegrit van de Olympische Spelen, die ze verrassend won door stand te houden vanuit de vroege vlucht.

Het afgelopen najaar kreeg ze een tijdelijk contract bij het Spaanse Soltec Team om mee te doen aan de Ceratizit Challenge by La Vuelta. In de vierde etappe van deze rittenkoers rondde ze een 145 kilometer lange solo bijna succesvol af: ze werd op anderhalve kilometer van de streep teruggepakt. In het eindklassement eindigde ze als twintigste. Vervolgens werd ze ook nog tiende op het WK tijdrijden, nadat ze eerder in het jaar al vijfde was geworden op het Europees kampioenschap in die discipline.