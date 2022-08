Olympisch kampioene Anna Kiesenhofer tekent bij Soltec: “Mezelf tonen in Vuelta”

Anna Kiesenhofer heeft een contract getekend bij het Spaanse team Soltec, om in september aan te treden in de Vuelta voor vrouwen. De 31-jarige Oostenrijkse werd in 2021 olympisch kampioene in Tokio, nadat ze de favorieten verschalkte in de wegrit. Voor Kiesenhofer is het nog maar haar tweede professionele team, nadat ze in 2017 koerste voor Lotto Soudal Ladies.

Kiesenhofer reed in 2022 nog maar twee koersen. Ze deed mee aan de nationale kampioenschappen van Oostenrijk, waar ze tweemaal tweede werd. Sinds haar olympische titel reed de 31-jarige nog maar vijf wedstrijden. Nu zal ze dus in het tenue van Soltec koersen in de Ronde van Spanje voor vrouwen.

Manager Oliver: “Grote stap voor onze ploeg”

“De komst van Kiesenhofer is een keerpunt voor Soltec Team”, zei teammanager Marcelino Oliver in een statement van de ploeg. “Het is, tot nu toe, drie jaar hard werken geweest om een project te creëren dat ons in staat zou stellen om grote doelen na te streven, en haar komst geeft ons het laatste wat we nodig hadden.”

“Ze is de ideale persoon om in deze Ceratizit Challenge by La Vuelta (de Ronde van Spanje voor vrouwen, red.) onze ploeg te leiden”, aldus Oliver. “Met de komst van Kiesenhofer kunnen we nieuwe dingen bereiken en streven naar winst. Daarnaast kunnen we ook een prominentere rol krijgen in de Spaanse wielerkalender.”

Laten zien in bergetappes in Spanje

De manager voegt daar ten slotte nog aan toe dat Kiesenhofer zich wil laten zien in de bergetappes in de Ronde van Spanje, die in september zal gereden worden. Of de olympisch kampioene na 2022 ook voor de Spaanse ploeg zal koersen, is niet bekend.