Olympisch kampioene Anna Kiesenhofer op trainingskamp met Israel-Premier Tech

De renners en stafleden van Israel-Premier Tech hadden opmerkelijk gezelschap in hun midden tijdens hun trainingskamp in Spanje in aanloop naar het nieuwe seizoen. Olympisch kampioene Anna Kiesenhofer trainde namelijk een aantal dagen mee met onder anderen viervoudig Tour de France-winnaar Chris Froome.

Kiesenhofer woont in Zwitserland, maar omdat het in de Alpenstaat zeer koud was, zocht de 30-jarige amateur-renster een toevluchtsoord. De lijntjes in de wielersport zijn maar klein, dus werd de tijdritspecialiste uitgenodigd door Israel-Premier Tech om deel te nemen aan het tiendaagse trainingskamp. “De laatste keer dat ik een groot trainingskamp deed, was in 2017, dus het is al een tijdje geleden dat ik zoiets heb gedaan. Het was echt een absoluut fascinerende ervaring voor mij”, vertelde ze op de website van het WorldTeam.

De verrassende winnares van de olympische wegrit van Tokio was niet alleen onder de indruk van de trainingen, maar genoot er ook van om met de staf samen te zitten. “Ik heb altijd veel gelezen over voeding en sportwetenschappen, maar om mijn vragen aan de experts te kunnen stellen en te zien hoe de besten ter wereld dingen in de praktijk brengen, was echt verrijkend voor mij. Het was geweldig om de renners te leren kennen die je normaal alleen op televisie ziet en om met ze te praten en te beseffen dat het echt down to earth, normale mensen zijn.”

Kiesenhofer vond het een unieke ervaring om met de renners van Israel-Premier Tech op pad te zijn. “Ze zijn ook super sterk. Het is zo indrukwekkend als ze op de weg zijn, ze zijn zo sterk. De jongens zijn zo gewend aan hun wereld van professioneel wielrennen, met meer dan vijftig wedstrijden per jaar, en ik ben gewoon een ander soort renner. Dus het was echt cool om de laatste tien dagen op het kamp door te brengen en ik ben echt dankbaar voor de kans”, aldus de renster, die naast wielrennen ook een verregaande passie voor wiskunde heeft.

‘Ze is beter geïnformeerd dan veel van onze jongens bij elkaar’

Matthias Brändle vond het leuk om zijn landgenote in de ploeg te verwelkomen. “Anna en ik zien elkaar waarschijnlijk twee keer per jaar op de wereldkampioenschappen en de Oostenrijkse nationale kampioenschappen. Maar dit is de eerste keer dat ik haar zie sinds ze olympisch goud heeft gewonnen, dus het was leuk om haar persoonlijk te feliciteren. Om de acht jaar of zo wint Oostenrijk een gouden medaille op de Olympische Spelen en zij bracht er een mee naar huis. Het was een grote overwinning voor haar en voor Oostenrijk.”

Het viel Brändle op hoe geconcentreerd Kiesenhofer was. “Je kunt zien dat ze veel weet over het wielrennen en alles wat daarbij komt kijken. Ze is waarschijnlijk beter geïnformeerd dan veel van onze jongens bij elkaar. Het was superleuk om haar hier op het kamp te hebben en ik denk dat ze veel van ons kan leren en hoe wij als team werken. Ook als is het gewoon op de weg, het rijden in een grote groep, meer vertrouwen hebben in de afdalingen omdat we allemaal samen zijn. Zulke dingen kunnen een groot verschil maken.”

Just a multiple Grand Tour winner and an Olympic champ out for a ride 🤝 We were excited to have Tokyo road race champion 🥇@AnnaKiesenhofer join us for our pre-season camp in Spain. Read what Anna had to say about joining the team 👉 https://t.co/seGn6IkhHR pic.twitter.com/TqVnj3T4yX — Israel – Premier Tech / Israel Cycling Academy (@IsraelPremTech) January 21, 2022