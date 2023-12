donderdag 7 december 2023 om 15:44

Olympia’s Tour begint volgend jaar met ‘zware etappe’ door Noord-Holland

Olympia’s Tour begint volgend jaar op woensdag 20 maart met een etappe van en naar Medemblik. Dat laat de organisatie van de wedstrijd weten op de site. Het is voor het eerst in tien jaar dat de oudste Nederlandse rittenkoers Noord-Holland aandoet.

“We zijn blij dat we met de 70e editie terugkeren naar de oorsprong van Olympia’s Tour, Noord Holland”, zegt organisator Thijs Rondhuis van Courage Events. “De renners krijgen in de eerste etappe in Medemblik direct een zware etappe voorgeschoteld. Dat gaat zo vroeg in de ronde gelijk al een eerste schifting in het klassement opleveren.”

De start en finish van de etappe vinden plaats in het centrum van Medemblik. De 145 kilometer lange etappe bestaat uit twee omlopen van zestig kilometer en een finale omloop van 25 kilometer. In de grote omloop worden Medemblik, Onderdijk, Wervershoof, Andijk, Oosterdijk, Enkhuizen, Stede Broec, Schellinkhout, Westwoud, Zwaagdijk-Oost en Hauwert aangedaan, in de finalelus zijn dat alleen Medemblik, Onderdijk, Wervershoof, Zwaagdijk-Oost en Hauwert.

De rest van het parcours van Olympia’s Tour 2024 is nog niet bekend. Vorig jaar ging de eindzege naar de Deen Mathias Bregnhøj van Leopard TOGT.