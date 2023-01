Olympia’s Tour twee dagen door de Achterhoek, etappeschema bijna rond

Olympia’s Tour heeft het etappeschema voor de editie van 2023 bijna op papier staan. De Nederlandse rittenkoers, dit jaar een wedstrijd van UCI 2.2-niveau, heeft twee etappes door de Achterhoek toegevoegd aan het parcours.

De derde etappe zal nog starten in het Drentse Gieten, maar finisht in het Gelderse Ruurlo. Onderweg beklimmen de renners onder meer de Holterberg. Ook de vierde etappe trekt door de Achterhoek, met een start in de plaats Neede. Waar die rit eindigt, maakt de organisatie op een later moment bekend.

“Dit deel van Gelderland ademt al decennia lang wielrennen. De ritten van en naar de regio geven ons bovendien de kans om enkele heuvels in het rittenschema op te nemen voordat er op de slotdag in Limburg opnieuw geklommen moet worden”, aldus organisator Thijs Rondhuis. “Er is kans op waaiervorming en op de smalle wegen rond Ruurlo en Neede is het sowieso zaak om goed van voren te rijden.”

Eerder werd al bekend dat Olympia’s Tour zal starten met een tijdrit op het TT Circuit van Assen. In die stad zal ook de tweede etappe, die over diverse keienstroken van de provincie Drenthe trekt, starten en finishen. Op de laatste dag zakt het peloton af naar het Zuid-Limburgse Beek voor een heuveletappe.

Etappeschema Olympia’s Tour 2023 (22-26 maart 2023)

Etappe 1: Assen – Assen (TT)

Etappe 2: Assen – Assen

Etappe 3: Gieten – Ruurlo

Etappe 4: Neede – n.n.b.

Etappe 5: n.n.b. – Beek