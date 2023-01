Olympia’s Tour heeft deelnemersveld compleet voor 2023-editie

De 25 deelnemende ploegen aan Olympia’s Tour 2023 (22-26 maart) zijn bekend. De organisatie is erin geslaagd om in totaal 22 continentale formaties vast te leggen en heeft ook nog ruimte voor twee clubteams en een noordelijke districtsploeg. Tour de Tietema-Unibet heeft ook een uitnodiging op zak.

Met Bingoal WB, Tour de Tietema-Unibet, Scorpions Racing Team, Metec-SOLARWATT CT p/b Mantel.com, Rad Net Osswald, Suri-Carl-Ras, NWVG FILA Cycling Team, WV de IJsselstreek en Regio Team Noord zijn de laatste deelnemende teams bekendgemaakt.

Eerder wist de organisatie al Motala AIF Serneke Allebike, BHS-PL Beton Bornholm, Saint Piran, Tartu2024, AllinqCT, BEAT Cycling, ABLOC CT, VolkerWessels, Lotto-Kern Haus, Riwal Cycling Team, WiV Sungod en de opleidingsploegen van Team DSM, Israel-Premier Tech, Jumbo-Visma, Lotto Dstny en Uno-X te strikken.

Mooie mix

Koersdirecteur Thijs Rondhuis van Courage Events is ronduit trots op het deelnemersveld dat hij in de komende editie mag verwelkomen. “Ik denk dat we ons tot de best bezette etappekoersen van Europa op ons niveau mogen rekenen met maar liefst 22 continentale ploegen. Samen met hoofdsponsor Metec hebben we dit jaar ingezet op een attractief etappeschema op een gewild moment van het jaar. Daarvoor worden we beloond met een mooie mix van Nederlandse en buitenlandse teams.”

“Ik ben blij dat we ook nog clubploegen aan de start hebben, want de wedstrijd is de opleidingskoers bij uitstek. Ik ben ervan overtuigd dat we een winnaar krijgen die past in de lijn van winnaars als Parijs-Roubaix-winnaars Servais Knaven en Dylan van Baarle en de huidige Nederlands kampioen Pascal Eenkhoorn”, aldus Rondhuis.

Het parcours van de komende editie van Olympia’s Tour krijgt steeds meer vorm. Eerder werd al bekend dat de koers begint met een tijdrit op het TT-circuit in Assen en eindigt met een Limburg-rit. Assen, de hoofdstad van de provincie Drenthe, is tevens start- en aankomstplaats van de tweede etappe. De wedstrijd werd in 2022 gewonnen door Maikel Zijlaard, die sinds dit jaar uitkomt voor de Zwitserse profploeg Tudor.