Olympia’s Tour 2023 blijft op tweede dag in Noord-Drenthe

Het parcours van de volgende editie van Olympia’s Tour (22 maart tot en 26 maart 2023) krijgt steeds meer vorm. Nadat eerder al bekend was geworden dat de oudste rittenkoers van Nederland volgend jaar eindigt met een Limburg-rit en begint met een tijdrit op het TT-circuit in Assen, heeft de organisatie nu onthuld dat ook de tweede etappe zal starten en finishen in de hoofdstad van Drenthe.

De tweede rit, die op donderdag 23 maart verreden wordt, is 165 kilometer lang en gaat over het parcours van de Fietsen & Koffie Dorpenomloop Drenthe. Deze nationale klassieker is dus opgenomen in Olympia’s Tour en zal daarom niet los verreden worden. De route voert door het noorden van de provincie, waar renners ook de welbekende Drentse keien voor de kiezen krijgen.

In 2022 was dezelfde etappe ook in het parcours van Olympia’s Tour opgenomen. Toen betrof het de slotrit en ging de Brit Jim Brown met de zege lopen. Maikel Zijlaard eindigde als vijfde in de daguitslag, maar nam op de slotdag wel de leiding over van Elmar Reinders. Laatstgenoemde had in de finale materiaalpech gekregen.

Organisator Thijs Rondhuis is blij met de steun van Fietsen & Koffie, een grote fietsenzaak in het centrum van Assen. “Dankzij sponsoren als Fietsen & Koffie, maar zeker ook dankzij hoofdsponsor Metec is het mogelijk ook in 2023 een uitgave van Olympia’s Tour op de kalender te krijgen”, zegt Rondhuis. “De charme van deze ronde is de variatie in het Nederlands landschap die aan bod komt. Renners moeten zowel de keien in Drenthe kunnen verteren als de heuvels in Zuid-Limburg. Het levert telkens weer winnaars op die daarna ook bij de profs niet misstaan.”