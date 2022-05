Olivia Baril boekt in Gran Premio Ciudad Eibar eerste profzege

De Gran Premio Ciudad Eibar, een Baskische eendagskoers van 1.1-niveau, is gewonnen door Olivia Baril. De 24-jarige Canadese van Valcar-Travel & Service bleek na een koers van 112 kilometer de snelste in een sprint van een elitegroepje. Het is voor Baril pas de eerste profzege uit haar carrière.

In de Gran Premio Ciudad de Eibar koersten de rensters van en naar Eibar, een plek die onlosmakelijk is verbonden met de Ronde van het Baskenland voor mannen. Wie Eibar zegt, zegt klimmen. Dat was ook voor de vrouwen het geval. In een wedstrijd over goed 112 kilometer kregen de aanwezige rensters drie beklimmingen voor de wielen geschoven: de Alto Itziar, Alto Meagas en de allesbeslissende Alto San Miguel. Eenmaal op de top van de San Miguel volgde er nog een snelle afdaling naar Eibar. De laatste kilometers naar de finish liepen nog lichtjes bergop.

Poolse Nerlo begint als eerste aan de Alto San Miguel

Onder zonnige omstandigheden begonnen de rensters omstreeks 10.00 uur aan de wedstrijd. De eerste aanval liet niet lang op zich wachten. De Duitse Corinna Lechner, uitkomend voor de Spaanse wielerploeg Massi-Tactic, ging er alleen vandoor en zette zo de eerste vroege vlucht op poten. De 27-jarige Lechner vocht echter een ongelijke strijd en na goed twintig kilometer werd de eenzame leidster alweer opgeslokt door het peloton. Dit bleek het sein voor een ploeggenote van Lechner, Aurela Nerlo, om ten aanval te trekken. De Poolse wist al snel een maximale voorsprong bijeen te fietsen van ruim twee minuten.

De dappere Nerlo wist haar voorsprong lange tijd vast te houden, maar verloor toch van haar pluimen in de aanloop naar de Alto San Miguel (5,4 km aan 4,4%), de laatste klim van de dag. De koploopster begon nog wel als eerste aan de klim, maar werd met nog zeventien kilometer te gaan bij de lurven gegrepen door een inmiddels uitgedund peloton. In het peloton bepaalde Movistar het tempo, maar het ging duidelijk niet hard genoeg voor Mavi García. De Spaans kampioene versnelde enkele kilometers onder de top en kreeg landgenote Ane Santesteban, de Colombiaanse Paula Patiño en Canadese Oliva Baril met zich mee.

Deze vier rensters bleken over de sterkste klimbenen te beschikken en wisten zich af te scheiden van de rest. De Duitse Nadine Michaela Gill probeerde op de klim nog de oversteek te maken, kwam tot op zes seconden, maar trapte vervolgens op haar adem en moest zich weer laten inrekenen door een achtervolgende groep van een vijftiental rensters. In dit groepje trokken de overgebleven rensters van Movistar, ondanks de aanwezigheid van Patiño in de kopgroep, hard door. Hierdoor smolt de voorsprong van de vier koploopsters als sneeuw voor de Baskische zon. Een hergroepering leek aanstaande.

Santesteban, García en Baril vinden elkaar

Santesteban had echter andere plannen en schudde flink aan de boom. García en Baril waren in staat om te volgen, voor Patiño ging het duidelijk te hard. Niet veel later bereikten Santesteban, García en Baril de top van de Alto San Miguel en kon de afdaling richting Eibar beginnen. Dit bleek voor Baril het geliefkoosde terrein om haar Spaanse vluchtkompanen onder druk te zetten. De 24-jarige Canadese, eerder deze maand nog zevende in Festival Elsy Jacobs, wist een klein gaatje te slaan. Santesteban liet zich echter niet ringeloren en wist, met García in het wiel, weer naar het achterwiel van Baril te dalen.

Santesteban, García en Baril leken het te gaan uitmaken voor de zege, maar deze rensters kregen met nog goed vijf kilometer te gaan plotseling het gezelschap van Jelena Erić. De Servische kampioen van Movistar, afgelopen donderdag nog winnares van de slotetappe van de Ruta del Sol, maakte in de afzink van de Alto San Miguel de oversteek naar de kopgroep. De nervositeit nam zienderogen toe in de laatste kilometers, wat resulteerde in versnellingen van Baril en García, maar niemand slaagde erin om ook echt weg te rijden. Het bleek allemaal niet goed voor de samenwerking, waardoor het tempo volledig stokte.

Hierdoor slaagden Patiño en Gill er nog in om vanuit de achtergrond terug te keren, waardoor we een sprint met zes kregen om de overwinning. De snelle Erić leek er op het juiste moment uit te komen, maar bleek niet opgewassen tegen de veel snellere Baril. De Canadese wist met enkele machtige pedaalslagen haar concurrentes de loef af te steken. Voor Baril is het de eerste profzege uit haar carrière. Santesteban eindigde als tweede, García werd derde.