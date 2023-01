Oliver Naesen voelt de druk na ‘verloren’ jaar: “De plaatsen zijn duur”

Na een seizoen vol fysieke malheur hoopt Oliver Naesen in 2023 op sportieve beterschap. De 32-jarige klassiekerspecialist snakt naar goede resultaten, in de wetenschap dat hij zijn laatste contractjaar ingaat voor zijn Franse werkgever AG2R Citroën.

Naesen voelt de druk om te presteren, laat hij weten in een interview met Sporza. In 2022 kende de Belg door vele fysieke kwaaltjes een seizoen om snel te vergeten. “Nochtans begon het goed met een top 5-plaats in Omloop Het Nieuwsblad.” In Parijs-Nice werd Naesen echter voor een eerste keer geveld door ziekte. “Dat was dramatisch, zeker omdat ik piekte naar de koersen na Parijs-Nice.”

“Ik heb toen tien dagen in mijn bed gelegen en heel wat moois aan me voorbij laten gaan. En als je in het voorjaar een fysieke achterstand oploopt, ben je eigenlijk al verloren.” Naesen kijkt ook kritisch naar zijn eigen ploeg. “Zieke renners zijn te lang in de groep blijven treuzelen, waardoor heel de ploeg ziek werd. Dat zijn dingen die ik zelf niet echt leuk vond. Er is zeker geluisterd naar mijn beklag daarover. Zo is de medische staf gewijzigd.”

“Een harde ingreep, maar door ziekte moet ik me wel verantwoorden voor een minder seizoen. De ploeg kon niet echt op tafel kloppen, want ik heb er alles aan gedaan om fit te zijn. We zijn ook constant verbonden met elkaar. Ze weten hoeveel ik weeg als ik uit mijn bed stap en ze weten hoeveel uren ik gefietst heb. Als ik hun schema’s tot in de puntjes uitvoer, kunnen ze niet kwaad zijn.”

“Het is echt van moeten”

Toch heeft Naesen resultaten nodig om de ploegleiding van AG2R Citroën te overtuigen van zijn meerwaarde. “Het doel is om consistenter vooraan te rijden. Vroeger reed ik vaker in de top-10 of top-5. Dan vroegen mensen me waar de kers op de taart bleef. Maar eigenlijk was die kers net mijn regelmaat. Met Van der Poel en Van Aert zijn er nu twee renners die erbovenuit steken, waardoor anderen meer moeten rekenen op de omstandigheden van de dag.”

Naesen denkt dan ook niet meteen aan een grote klassiekerzege, maar wil wel zoveel mogelijk UCI-punten sprokkelen. “Ik zou liegen dat het me niet bezighoudt. Het is mijn beroep en de plaatsen zijn duur. Dus het is echt van moeten.”