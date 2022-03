Oliver Naesen mist Milaan-San Remo door ziekte

Oliver Naesen zal zaterdag niet van start gaan in Milaan-San Remo. De Belg, die in 2019 nog als tweede eindigde in La Primavera, geeft verstek vanwege ziekte. Dat laat hij weten via zijn sociale media.

“Niet in staat om te starten in Milaan-San Remo vanwege ziekte”, staat er kort en bondig in het bericht van Naesen, van wie niet bekend is wat hij precies onder de leden heeft. De 31-jarige klassiekerspecialist wenst zijn ploeggenoten van AG2R Citroën ook nog het beste. Wie Naesen vervangt bij het Franse team, is nog niet bekend. Benoit Cosnefroy, Bob Jungels, Andrea Vendrame, Gijs Van Hoecke en Greg Van Avermaet staan in ieder geval wel op de deelnemerslijst.

Naesen werd eind februari vierde in de Omloop Het Nieuwsblad. In 2019, toen hij tweede werd in Milaan-San Remo, moest hij alleen Julian Alaphilippe voorlaten. De Fransman kampt momenteel met bronchitis en is er zaterdag om die reden ook niet bij.