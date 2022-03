Fabio Jakobsen debuteert in Milaan-San Remo, zieke Julian Alaphilippe ontbreekt

Fabio Jakobsen maakt zaterdag zijn debuut in Milaan-San Remo. De Nederlander voert de selectie aan van Quick-Step Alpha Vinyl, waar Julian Alaphilippe ontbreekt. De oud-winnaar van La Primavera moet de Italiaanse voorjaarsklassieker aan zich voorbij laten gaan vanwege bronchitis. Dat meldt de Belgische ploeg op haar site.

Het is de eerste keer in zes jaar dat Alaphilippe niet aan de start verschijnt van Milaan-San Remo. Jakobsen heeft wel Andrea Bagioli, Davide Ballerini, Mattia Cattaneo, Mikkel Honoré, Florian Sénéchal en Zdenek Stybar aan zijn zijde. “We kunnen dit jaar niet rekenen op Julian, van wie we hopen dat hij snel en volledig herstelt”, zegt ploegleider Davide Bramati. “We hebben een jong team met daarbij ook Fabio, die al een goed seizoen heeft tot nog toe en deze wedstrijd voor het eerst zal rijden.”

